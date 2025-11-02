Suscríbete a
ABC Premium

Sanz prevé que el futuro crematorio del cementerio de San Fernando esté listo para finales de 2026

El edificio, con una superficie útil de 486 metros cuadrados, contará con cuatro zonas funcionales

Sevilla honra el recuerdo de quienes nos quisieron este Día de Todos los Santos

El alcalde saluda a un miembro de seguridad del cementerio de San Fernando
El alcalde saluda a un miembro de seguridad del cementerio de San Fernando Ayuntamiento de Sevilla
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con motivo del Día de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un plan integral de renovación del crematorio municipal del cementerio de San Fernando, una actuación con la que busca poner fin a décadas de deficiencias técnicas en unas ... instalaciones que, pese a su uso intensivo, apenas habían recibido mejoras estructurales desde prácticamente los años ochenta del pasado siglo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app