Sanz planea recuperar el Garaje Laverán para un 'IAPH' en Sevilla

La segunda edición de la Noche en Blanco de Sevilla, en sus albores de los Museos, sirvió de puesta de largo de uno de los proyectos patrimoniales más importantes de las últimas décadas en la ciudad: el depósito de Garaje Laverán. En la esquina ... de Baños con Goles, aquel día de octubre de 2014, se desplegaban ante los sevillanos siglos de historia. En 600 metros cuadrados, en una nave del edificio modernista diseñado por los mismos ingenieros que construyeron el puente de Triana y adaptado por Aurelio Gómez Millán para estacionar carruajes, se agrupaban los restos arqueológicos más sobresalientes de la ciudad. El espacio serviría para almacenar y tratar esos tesoros, como base de un plan más ambicioso para su exposición. La flor duró un día. Porque lo mismo se abrió que cerró, quedándose durante una década como un mero contenedor de esas piezas y sin posibilidad de visitas. Ahora, el gobierno de José Luis Sanz, a través del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), planea recuperar el proyecto ideado en su día por el equipo de María del Mar Sánchez Estrella y Benito Navarrete bajo el mandato de Juan Ignacio Zoido. De esta forma, la ciudad contaría con una especie de IAPH municipal o al estilo del Centro Logístico del Patrimonio Cultural que también la Junta tiene en La Rinconada; un centro de restauración y conservación de piezas, que además serviría de espacio para su interpretación y difusión con la realización de jornadas y talleres.

Pese a su riqueza, la ciudad carece de un sistema municipal profesionalizado para conservar y restaurar su patrimonio mueble (pintura, escultura, archivo, mobiliario histórico…), que se salvaría con esta propuesta. La misma está en una fase muy embrionaria, aunque ya fue adelantada por el propio director de Cultura, Fernando Mañes, a finales de año durante la presentación de la reordenación de los espacios gestionados por su departamento.

El proyecto, como el de entonces, va mucho más allá del simple depósito de estas piezas. Primero fue la adaptación del propio edificio tras pasar a manos municipales. En mayo de 2014, el ICAS contrató a la empresa especializada METIS, Conservación y Restauración S.L. el servicio de inventario, restauración y traslado de los elementos del Convento de Santa Clara, lugar desde el que procedían la mayoría de los bienes, en su mayoría restos cerámicos. Una de las joyas de esa exposición efímera fue la primitiva fachada del Museo Arqueológico municipal fundado por José Gestoso a finales del siglo XIX en la Torre de Don Fadrique del propio convento y que fue rescatada del estanque de ese mismo enclave en el que habían quedado abandonados. También de ahí procedían una importante colección de lápidas con inscripciones epigráficas, capiteles, escudos de Sevilla del siglo XVIII, elementos ornamentales; rejas de forja, algunas provenientes de la Cárcel del Pópulo y restos de los fustes y decoración de la Casa Consistorial, así como material cerámico procedente de la fábrica de Santa Ana en Triana.

Abandonado

Pese al impulso inicial, las piezas volvieron a sufrir el olvido. Los sucesivos gobiernos socialistas desecharon su continuidad y todavía hoy las imágenes no dejan lugar a dudas. Tanto el espacio como el contenido están totalmente desaprovechados. Decenas de cajas agolpadas, cubiertas de polvo y sin ningún criterio para su ordenación.

Así, el proyecto que pretende poner de nuevo en marcha el Ayuntamiento de Sevilla cubriría varias áreas. De un lado, serviría de almacén técnico temporal para bienes patrimoniales. De otro, de un taller de restauración para intervenciones básicas y mantenimiento preventivo ya que, hasta ahora, esa codiciada esquina del Centro sólo sirve como una especie de trastero. Los bienes están inventariados, pero carecen de un plan conjunto de conservación a priori y sólo han sido objeto de actuación como medida correctiva.

El estudio de este posible instituto del patrimonio local incluye asimismo la habilitación de una zona de embalaje y preparación logística, así como la creación de una base documental e inventario digital centralizado del patrimonio. El apartado didáctico también se contempla, con la disposición de un espacio para formación y colaboración con universidades y escuelas de conservación.

La activación de este edificio municipal con un nuevo uso técnico-cultural aún no está programada, aunque se trata de uno de los grandes propósitos en esta materia para desarrollar en la segunda parte del mandato de José Luis Sanz. Dos años en los que primero se habrá de realizar un estudio técnico de adecuación del garaje previo a la redacción de un proyecto básico. Ese plan deberá ya incluir la estimación de la inversión necesaria para cometer cada fase o área del mismo. A partir de ahí, se establecerá un cronograma de implementación (pendiente de la asignación presupuestaria) que desde Cultura, lógicamente, sitúan para como máximo 2027, año de elecciones municipales.

La recuperación del Garaje Laverán forma parte de un plan de conservación y proyección del patrimonio local aún mayor. En esa misma rueda de prensa de diciembre, el director general de Cultura habló de la musealización del Antiquarium, un espacio «magnífico» que se aprovechará para convertirse en centro arqueológico de referencia de Sevilla, mientras que el Museo Arqueológico permanece en obras.