Sanz planea recuperar el Garaje Laverán para un 'IAPH' en Sevilla

El Ayuntamiento retoma un proyecto olvidado de 2014 para abrir un centro referente en la conservación, almacenamiento y restauración del patrimonio cultural

Imagen del estado actual de las dependencias del Garaje Laverán
Rocío Vázquez

