Antonio Sanz pide al Gobierno una solución «urgente» al atasco permanente de la AP-4

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha reclamado al Gobierno de España una solución «inminente y urgente» al atasco «absolutamente inaceptable» que se está produciendo este verano en la autopista AP-4 que une las provincias de Cádiz y Sevilla.

El consejero ha advertido que «las perspectivas llevan a que hasta dentro de cinco años el Gobierno no va a ofrecer una mínima solución». «Reclamo celeridad y soluciones más inmediatas, más cercanas porque esta provincia de Cádiz no puede esperar con la potencia turística que significa cinco años a encontrar una solución«, dijo. En su opinión, la provincia necesita no sólo un tercer carril en esta autopista sino también el desdoble »imprescindible« de la Nacional-IV.

«No podemos vivir como hemos vivido este año con el sufrimiento de cinco horas de retraso para simplemente 100 kilómetros, que es el desarrollo de la AP-4, y por lo tanto reclamo al gobierno de España soluciones eficaces, urgentes e inmediatas al desastre que en estos momentos significa la AP-4 y que seguramente este fin de semana volveremos a vivir con la vuelta de muchos viajeros al finalizar el verano«, ha advertido.

Sanz ha recordado que Cádiz ha vivido un mes de julio «histórico» con 387.829 viajeros y 1,2 millones de pernoctaciones, siendo la segunda provincia en Andalucía en viajeros, después de Málaga. Por eso, ha defendido que Cádiz «se merece una apuesta por las infraestructuras».

«No podemos sufrir la dejación del Gobierno, con una solución que lo que nos ofrecen es un mero tercer carril de aquí a cinco o seis años. Esa no es solución porque evidentemente esta provincia no puede esperar cinco o seis años a la respuesta de cualquier gobierno«, ha concluido.

Como se recordará, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, dijo hace dos semanas que el Ejecutivo estudia habilitar un tercer carril «reversible» en esta vía, una solución que no ha sido bien recibida en la Junta de Andalucía ni en el sector turístico por considerarla «insuficiente».

Por otra parte, las peligrosas ondulaciones de la autopista en varios tramos de su recorrido exigen también una respuesta por parte del Gobierno central, según denuncia el sector turístico y de transportes.

A-49, SE-30 y Santa Justa

Por otra parte, el secretario general del Partido Popular de Sevilla y Parlamentario andaluz, José Ricardo García, ha afirmado que «el PSOE es el freno y el lastre de la provincia de Sevilla, los Gobierno del PSOE siempre han mantenido una foto fija de nuestra provincia, sin avances ni progresos».

Prueba de ello, ha explicado el secretario general, «son las grandes infraestructuras que necesita Sevilla para situarse a la altura de las grandes capitales de España y también de Europa».

Así, ha lamentado que «a pesar de las promesas, y los años transcurridos, obras tan necesarias para la vertebración y movilidad de Sevilla como la SE-40, la A-49 o la conexión de la Estación Santa Justa con el aeropuerto, se encuentre a un ritmo de ejecución inapreciable, ni se contemplen y/o continúen abandonadas».

José Ricardo García ha lamentado «el callejón sin salida que es la SE-40 para el Gobierno del PSOE en España, una obra de gran envergadura que lleva años esperando a ser concluida. La SE-40 es objeto de engaños continuos y todo por la falta de capacidad para afrontar el paso por el río a pesar de que es una infraestructura primordial para el crecimiento empresarial de Sevilla».

En cuanto a la conexión entre Santa Justa y el Aeropuerto, el secretario provincial, ha lamentado que «a pesar de que sólo 6,8 kilómetros separan las dos principales entradas y salidas de viajeros de Sevilla, la conexión entre ambos es una asignatura pendiente y sólo se puede ir de uno a otro en autobús urbano o taxi». «Una realidad vergonzante que pone, además, en el epicentro de la dejadez socialista a nuestra provincia».

El tercer carril de la A-49 es otra de las actuaciones pendientes y que se hace «más acuciante aún en periodo estival, debido al flujo de vehículos que discurren por esta vía».

Es por ello, que desde el PP de Sevilla han señalado la importancia de acometer estas actuaciones pendientes cuanto antes y que se cumpla así «con la provincia de Sevilla, durante años denostada y agraviada por la falta de inversiones estatales por parte del PSOE contando, además, para ello, con el beneplácito del PSOE sevillano».