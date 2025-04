Sanz pide «más controles» de alcoholemia y critica la «falta de efectivos» en los puntos «más conflictivos» de Sevilla

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha exigido al alcalde «más controles de alcoholemia» en la ciudad para evitar los accidentes que se están produciendo. Este mismo fin de semana se ha registrado uno de los últimos con el resultado de un motorista está en estado crítico tras un choque con un conductor borracho.

Sanz ha indicado en una nota de prensa que «Sevilla no puede estar sin controles de alcoholemia por falta de efectivos, hay que reforzarlos en aquellos puntos más conflictivos«. Ha recordado que »Sevilla no puede estar con tres patrulleros por las noches, con un Grupo Diana desmantelado los fines de semana, con un 092 sin atender por falta de medios o con una Policía de Barrio irreal. La seguridad no puede seguir siendo un caos por la incapacidad del alcalde del PSOE«.

El candidato del PP a la Alcaldía ha señalado que «la Policía Local está peor que nunca por culpa de un delegado que ni está ni se le espera y de un alcalde que es incapaz de gestionar». Ha recordado que «Sevilla sufre un déficit de, al menos, 400 agentes de la Policía Local, a lo que hay que añadir los graves problemas de gestión y muchísimas carencias, que provoca que Sevilla no cumpla con la ratio de dos agentes por cada 1000 habitantes«.

«Éste es el legado del gobierno socialista que lleva ocho años sin tomarse en serio la seguridad de la ciudad», ha criticado. A esto hay que sumar los 400 agentes de Policía Nacional que faltan en Sevilla y que el alcalde de Pedro Sánchez no reivindica. «Es una vergüenza que los sevillanos llamen a la Policía Local y que, la mayoría de las veces, no contesten. Y, si contestan, no acuden porque no hay efectivos. La realidad es que solo se atienden tres de cada diez llamadas de queja vecinal por 092. Esto no se puede consentir«, ha reiterado Sanz.

El candidato del PP a la Alcaldía ha destacado que «para mí, la seguridad es una prioridad. Voy a ser el alcalde que garantice la seguridad en la ciudad y haré que la Policía Local funcione». Ha recordado su propuesta de crear de «una unidad de intervención policial modernizada, el refuerzo del servicio nocturno, la potenciación de una policía de barrio así como una unidad de drones real».

«Cuando sea alcalde quiero cambiar la gestión de la Policía Local para que vuelva a funcionar y vuelva a ser referente. La Policía Local no puede seguir anclada en el pasado por la incapacidad del alcalde Muñoz. Quiero que los sevillanos se sientan seguros y puedan presumir del magnífico cuerpo de Policía Local que tenemos, uno de los mejores de España«, ha concluido.