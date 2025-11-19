Suscríbete a
El Ayuntamiento de Sevilla modificará la carga y descarga en el Centro para añadir más horarios y más espacios reservadas

El Casco Antiguo cuenta actualmente con sólo el 13% de las plazas disponibles para la distribución urbana de mercancías, a pesar de contar con el 34% de los comercios y negocios de hostelería

El 77% de los sevillanos quiere que la carga y descarga se haga de noche

Plazas reservadas en la Plaza del Duque de Sevilla para la carga y descarga
Plazas reservadas en la Plaza del Duque de Sevilla para la carga y descarga JUAN FLORES
Mario Daza

Cada vez que el Ayuntamiento de Sevilla ha abierto el debate sobre una posible restricción del tráfico privado en el Casco Antiguo se ha puesto el foco sobre qué ocurriría con los horarios de la carga y descarga. Un asunto que también sobrevuela en ... la mesa de los técnicos municipales cuando se pone en marcha una obra que supone el cierre a la circulación de una zona determinada de la capital hispalense. Tanto en uno como otro escenario, los comerciantes señalan que sus negocios siguen necesitando de la llegada de la materia prima y, por tanto, se hace necesario contar con una alternativa para la distribución urbana de mercancías. Un asunto que siempre se cierra con la adopción de medidas provisionales y que ahora el gobierno de José Luis Sanz quiere zanjar definitivamente con la redacción de una ordenanza que regule los horarios y espacios destinados a este fin.

