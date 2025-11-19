El Ayuntamiento de Sevilla modificará la carga y descarga en el Centro para añadir más horarios y más espacios reservadas

Cada vez que el Ayuntamiento de Sevilla ha abierto el debate sobre una posible restricción del tráfico privado en el Casco Antiguo se ha puesto el foco sobre qué ocurriría con los horarios de la carga y descarga. Un asunto que también sobrevuela en ... la mesa de los técnicos municipales cuando se pone en marcha una obra que supone el cierre a la circulación de una zona determinada de la capital hispalense. Tanto en uno como otro escenario, los comerciantes señalan que sus negocios siguen necesitando de la llegada de la materia prima y, por tanto, se hace necesario contar con una alternativa para la distribución urbana de mercancías. Un asunto que siempre se cierra con la adopción de medidas provisionales y que ahora el gobierno de José Luis Sanz quiere zanjar definitivamente con la redacción de una ordenanza que regule los horarios y espacios destinados a este fin.

Para alcanzar este objetivo, la Delegación de Movilidad del Consistorio que dirige el edil Álvaro Pimentel encargó este pasado mes de enero un informe que ofreciera un diagnóstico real de cómo se encuentra la carga y descarga en Sevilla. La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) ha sido la encargada de realizar esta radiografía y aportar una serie de conclusiones que servirán como punto de partida para elaborar el nuevo texto normativo, en el que también ha tenido su cuota de participación la Confederación de Empresarios de Sevilla, a través del presidente de la Comisión de Movilidad, Tomás González. El estudio parte del análisis de las operaciones de reparto y de las características de los flujos de mercancía que acceden diariamente a la capital hispalense, especialmente en el Casco Antiguo, que es el distrito que copa el mayor porcentaje de negocios de hostelería y comercios.

Según el documento presentado ayer por Aecoc, basado en un total de 1.200 aportaciones de ciudadanos, comerciantes y empresas de reparto, Sevilla dispone actualmente de 920 plazas de carga y descarga. De ellas, el 14% se encuentran situadas en el Distrito Nervión (131), seguido muy de cerca por el Casco Antiguo con el 13% (124). El tercer puesto se los disputan Macarena y Triana, ambos con un 10% de espacios reservados para esta distribución urbanas de mercancías, contando con 95 y 93 zonas, respectivamente. Sin embargo, esta distribución no coincide con el mapa de situación de todas las empresas sevillanas que necesitan de este reparto de materias primas, ya que el 34% de las mismas están radicadas en las calles del Centro y sólo el 8% se distribuyen por Nervión. Unos datos que, según advirtió el gerente de Smart Distribution de Aecoc, evidencian que «en el Casco Antiguo existe un déficit importante de plazas destinadas a la carga y descarga».

A partir de ahí, el diagnóstico plantea un plan de acción basado en una serie de propuestas específicas que ahora el Ayuntamiento de Sevilla incorporará a su nueva ordenanza. Eso sí, fuentes municipales recuerdan que este tipo de procedimientos llevan una tramitación amplia y que, por tanto, no se espera que sea de implantación inmediata. Entre las medidas se encuentra la ampliación y homogenización de los horarios de carga y descarga, ya que actualmente hay doce diferentes en el conjunto de la ciudad. También se aumentarán estos espacios en las zonas de alta demanda, con el objetivo de que se encuentren a menos de 75 metros del negocio en el que se descarga. Se apuesta además por digitalizar los cortes de calles para eventos a través de una plataforma digital, así como el desarrollo de puntos lockers para diversificar las opciones de reparto. Finalmente, y como exigen los vecinos del Casco Antiguo, se apuesta por fomentar la descarga nocturna.

El 77% de los vecinos del Centro quieren que la carga y descarga sea nocturna Uno de los aspectos más destacados que se incluye en el diagnóstico de la distribución urbana de mercancías que ha realizado Aecoc para el Ayuntamiento de Sevilla está en el horario preferido por los ciudadanos para que se lleven a cabo estas tareas. Según el informe, el 77% de los vecinos del Casco Antiguo apuestas porque la carga y descarga se realice en horario nocturno, de modo que tenga la menor afección posible al tráfico diario en la ciudad. Un hecho que, como señaló en el acto de presentación el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, debería ir acompañado del uso de vehículos silenciosos. De este forma, las empresas podrían cumplir con su cometido sin generar inconvenientes en el derecho al descanso de los vecinos de los alrededores de estos comercios y negocios de hostelería.

Estadísticas de rotación

El informe encargado por el Ayuntamiento realiza un análisis concreto de cinco zonas del Casco Antiguo en la que existen plazas reservadas para la carga y descarga. La primera de ellas es el eje formado por las Plaza del Triunfo y las calles Alemanes y Mateos Gago, donde existen un total de 40 establecimientos de comercio y hostelería. Aquí se detecta una alta ocupación entre las 7.30 y las 9 horas, siendo total a partir de las 7.45 horas. Dentro de los estacionamientos ilegales que se producen, el 69% lo eran por realizar la actividad fuera de la zona habilitada. El segundo caso se centra en los alrededores de la Plaza de la Encarnación, donde hay 70 negocios. En este caso, la ocupación media entre las 8.30 y las 11.30 horas es del 71%, siendo el tramo horario entre las 11 y las 12 horas el más solicitado. En este caso, el 32% de los estacionamientos ilegales lo representan aquellos vehículos no autorizados para la distribución urbana de mercancías.

La zona 3 corresponde a la calle Feria, donde se ubican casi una treintena de comercios que precisan del reparto de materias primas. La ocupación media de estos espacios es del 81%, mostrando signos de saturación entre las 17.30 y las 17.45 horas. En el caso de la Alameda de Hércules, otras de las áreas que han sido analizadas por Aecoc, el diagnóstico asegura que la presencia de vehículos en la carga y descarga es mayoritaria entre las 9 y las 11.45 horas de la mañana, con una media del 81% que alcanza el 100% entre las 9 y las 9.15 horas. Finalmente, también se estudia lo que ocurre en el entorno de la Plaza Nueva, donde la demanda cae considerablemente a partir de las 15 horas. Aquí, en las proximidades de la Casa Consistorial, el número total de comercios y negocios de hostelería es de 34 y se fija el 100% de ocupación durante el tramo horario de 9 a 9.30 horas. Por otro lado, se observa una ocupación ilegal frecuente de estas plazas, con picos que llegan a alcanzar el 70%, en el espacio temporal entre las 16 hasta las 17 horas.