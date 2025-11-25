Suscríbete a
Sevilla recupera el espíritu del mapping en la Plaza de San Francisco para esta Navidad

Sanz impondrá el Plan de Navidad a la Policía Local si no hay acuerdo: «No es un problema económico; es cumplir la Ley»

El alcalde recuerda que el Ayuntamiento no puede gastar más de 5,6 millones de euros para el pago de las horas extra de los agentes y apela a «la vocación de servicio público» de la plantilla

José Luis Sanz asume que no puede incumplir la Ley para satisfacer el Plan de Navidad de la Policía Local

Un Policía Local en una de las actividades navideñas en la Plaza de la Encarnación
Mario Daza

La negociación que mantienen desde hace semanas el gobierno de José Luis Sanz y los sindicatos de la Policía Local entra en su fase más decisiva. Estos días debe quedar resuelto el acuerdo entre ambas partes sobre cómo se van a pagar las horas ... extra que requiere el Plan de Navidad de los agentes, que empieza a funcionar este próximo fin de semana. A esta hora, el punto de encuentro entre el Ayuntamiento de Sevilla y la plantilla sigue sin estar nada claro y para este miércoles hay previsto un Pleno extraordinario en el que se debe aprobar el abono de las productividades pendientes en los años 2024 y 2025 y la consignación presupuestaria de 5,6 millones con la que el ejecutivo quiere financiar los servicios especiales de estas fiestas.

