Sanz impondrá el Plan de Navidad a la Policía Local si no hay acuerdo: «No es un problema económico; es cumplir la Ley»

La negociación que mantienen desde hace semanas el gobierno de José Luis Sanz y los sindicatos de la Policía Local entra en su fase más decisiva. Estos días debe quedar resuelto el acuerdo entre ambas partes sobre cómo se van a pagar las horas ... extra que requiere el Plan de Navidad de los agentes, que empieza a funcionar este próximo fin de semana. A esta hora, el punto de encuentro entre el Ayuntamiento de Sevilla y la plantilla sigue sin estar nada claro y para este miércoles hay previsto un Pleno extraordinario en el que se debe aprobar el abono de las productividades pendientes en los años 2024 y 2025 y la consignación presupuestaria de 5,6 millones con la que el ejecutivo quiere financiar los servicios especiales de estas fiestas.

El alcalde ha insistido esta mañana que «la negociación dura hasta última hora» y, por tanto, no quiso cerrar la puerta a alcanzar un posible acuerdo durante los próximos días. Pero Sanz, que ha decidido asumir en primera persona la resolución de este conflicto, es consciente de que según avance el tiempo se complica el posible pacto entre las dos partes. El límite hasta el que se puede estirar el diálogo está cada vez más cerca y, por ello, el regidor ha abierto hoy por primera vez la puerta a acabar imponiendo su propuesta, aunque no cuente con el consenso de los sindicatos. «Evidentemente», ha dicho a preguntas de ABC de Sevilla. Entre otras cosas, porque «el Plan de Navidad se tiene que adaptar a lo que podemos pagar».

Y es que ahí está la clave: en lo que marca la legislación. Ayer, en el acto de celebración del Día de la Policía, Sanz fue muy tajante al afirmar que «ni el alcalde está por encima de la Ley», en un mensaje directo a los sindicatos de la Policía Local que están apretando hasta el último momento para que el pago de horas extra de esta Navidad se asemeje, como mínimo, a los ocho millones de euros que recibieron el pasado año, en el que había una Magna en el puente de la Constitución y la Inmaculada que, evidentemente, no se va a celebrar este año. El regidor lo dijo en un auditorio de Fibes en el que no estaban los representantes sindicales que, en el caso de CSIF decidieron no acudir al acto, y en el del Sppme, el mayoritario, se levantaron al inicio del acto de sus asientes para hacer un paseíllo y que todos los vieran salir.

«Tenemos una deuda ridícula»

El alcalde ha aclarado que el conflicto con las agentes «no es un problema económico, ni de falta de presupuestos». Entre otras cosas, porque en el Ayuntamiento de Sevilla «tenemos una deuda ridícula» y «una capacidad de endeudamiento brutal», pero «no nos deja el techo de gasto». Sin embargo, el Plan de Navidad «se tiene que adaptar a lo que podemos pagar» y ahí lo que entra en juego es el límite que marca la legislación en vigor. «Los agentes sí tienen que hacer horas extra, pero hay un máximo que es el que podemos pagar al año y eso hace que sólo nos queden 5,6 millones» para estas próximas semanas. De ahí que la propuesta municipal sea pasar de los 40 días por los que se prologaron los servicios extraordinarios en el pasado años hasta los más de una veintena que han puesto sobre la mesa.

Con todo, Sanz ha recordado que mañana se va a celebrar un Pleno con carácter extraordinario para abordar este tema, apelando a que «espera» que la oposición no vuelva a bloquear el pago de las deuda pendiente y la modificación presupuestaria para sostener el Plan de Navidad. Además, hizo un llamamiento a «la vocación de servicio público de la que siempre han hecho gala» los agentes para que esta problemática se resuelve a lo largo de estos días. «La única solución es ampliar la plantilla y en 2027 tendremos más de 320 policías nuevos, pero nos seguirán faltando otros 330 más porque se siguen jubilando», ha explicado. Pero la realidad es que «no podemos sacar de golpe 600 plazas como quisiéramos». Aún así, se negó a que la única alternativa sea recortar las actividades. «Esta es una ciudad con un nivel de eventos brutal y esa es nuestra forma de ser», concluyó.