Sanz destaca los «avances» del proyecto de mejora del parque central de bomberos en San Bernardo

Los trabajos cuentan con un plazo máximo de ejecución de siete meses y comenzaron poco antes de finalizar el verano con reparaciones y arreglos en el edificio histórico y el inmueble de la calle Rastro

Sanz en el parque central de bomberos
Sanz en el parque central de bomberos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado el parque central de bomberos, ubicado en la calle Demetrio de los Ríos, bajo el puente de San Bernardo, y catalogado en el Plan Especial de Protección del Sector 18 San Roque–La Florida del ... conjunto histórico hispalense como edificio regionalista obra del arquitecto Juan de Talavera y Heredia, para comprobar el «avance» de sus obras de mejora. El edificio, no sobra recordarlo, atesora 103 años de historia.

