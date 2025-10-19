Sanz destaca los «avances» del proyecto de mejora del parque central de bomberos en San Bernardo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado el parque central de bomberos, ubicado en la calle Demetrio de los Ríos, bajo el puente de San Bernardo, y catalogado en el Plan Especial de Protección del Sector 18 San Roque–La Florida del ... conjunto histórico hispalense como edificio regionalista obra del arquitecto Juan de Talavera y Heredia, para comprobar el «avance» de sus obras de mejora. El edificio, no sobra recordarlo, atesora 103 años de historia.

Tras la adjudicación de las obras a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por las sociedades Serveo Servicios y Ayllon, por 727.362 euros IVA incluido y un plazo de ejecución de siete meses, el primer edil ha señalado que los trabajos comenzaron poco antes de finalizar el verano astronómico.

Sanz ha destacado la importancia de estas obras tras agilizar los trámites para poder llevar a cabo esta renovación prevista desde 2019. «Tras años de abandono, estas obras ya están en marcha gracias a una inversión de casi 800.000 euros y un periodo de siete meses de trabajos», ha dicho el primer edil.

«Desde hace más de un mes hemos comenzado la reforma y mejora en este Parque Central de bomberos, en la que destacan la restauración de las fachadas y las actuaciones en la nave con acceso desde la calle Rastro, un edificio de los años 70» del pasado siglo, ha abundado, precisando que en este otro inmueble del complejo serán acometidas la sustitución de cubierta, la sustitución de los portones de acceso y la renovación de diferentes instalaciones.

En cuanto al patio central, los trabajos estarán enfocados en diversos trabajos de reparación o revisión de suelos y paramentos. Respecto a la Torre, se repasarán las carpinterías existentes y en el edificio de la calle Demetrio de los Ríos, las obras están centradas en la reparación parcial de cubiertas y filtraciones por humedad, la sustitución de carpinterías y la necesaria restauración del conjunto de la fachada, incluyendo los grandes portones de fundición.

«Todos estos trabajos se están realizando en constante coordinación con el cuerpo de Bomberos y con los técnicos del Servicio de Edificios Municipales. En este edificio, al igual que en el resto de parques de bomberos, son muchas las mejoras y actuaciones que hay que realizar, ya que presentan muchas deficiencias. Seguirá siendo una prioridad para este equipo de gobierno poner al día todos los parques de bomberos para que estos profesionales puedan trabajar en condiciones dignas», ha declarado el alcalde.

Este parque de bomberos ya fue objeto de un proyecto de reforma entre 2011 y 2013, por un importe global de 786.170 euros de la época, tratándose de una reivindicación histórica de la plantilla del servicio municipal de Salvamento y Extinción de Incendios.