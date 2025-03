Sanz critica al Gobierno de Sánchez: «Nunca hay nadie al otro lado del teléfono»

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, denunció este sábado que «nunca» encuentra a «nadie al otro lado del teléfono« cuando llama al Gobierno de Pedro Sánchez para abordar los principales problemas y desafíos que enfrenta la capital andaluza.

En la introducción de la XXVII Unión Interparlamentaria del PP, Sanz afirmó que todos los ayuntamientos del PP, incluidos Madrid o Valencia, afrontan esta misma realidad y contrapuso la actitud del Ejecutivo central con la de la Junta de Andalucía o su propio partido, que se reúne este fin de semana en Sevilla bajo el lema de 'La política que sirve'.

«Eso es precisamente lo que necesita una ciudad como Sevilla: una política que sirva, un Gobierno que escuche, que resuelva los muchos problemas que tiene la cuarta capital española, […] y que se preocupe por el déficit de infraestructuras que tiene la ciudad, por esa conexión ferroviaria con el aeropuerto, la SE-40, que resolverá muchos problemas de movilidad, o el cierre del anillo de Cercanías«, planteó.

Lamentó que, «desgraciadamente», en el Gobierno no encuentra «nunca a nadie al otro lado del teléfono«, que es »el gran problema« que tienen hoy día los ayuntamientos. »Nunca hay nadie. No está el ministro del Interior cuando le reclamamos los policías nacionales que faltan en esta ciudad, no está el ministro de Infraestructuras cuando se le reclama ese déficit que tiene la ciudad de Sevilla, ni la ministra y vicepresidenta de Hacienda tampoco está nunca para resolver problema de financiación que tenemos todos los ayuntamientos«, enumeró.

Sí reconoció que estuvo hace poco el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para entregar las llaves de 218 viviendas protegidas de las que presumió, puesto que las «está promoviendo» el Ayuntamiento de Sevilla.