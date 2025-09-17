José Luis Sanz blinda de mamotretos la avenida de la Palmera de Sevilla

La avenida de la Palmera libra un pulso contemporáneo consigo misma entre la responsabilidad de su protección patrimonial y el empuje de su modernidad. En aras de seguir siendo una de las arterias principales que conecta otros barrios del extrarradio y la propia carretera ... con una vía de entrada directa hacia el centro de la ciudad, se mire por donde se mire hay una intención clara de avance en materia de construcción, tanto en la renovación municipal del pavimento que se acometió en junio como en las nuevas inversiones particulares que allí se proponen, aunque no todas fructifican.

La última que va obteniendo luz verde por parte de Urbanismo corresponde al caso de la reconversión del antiguo Puesto de los Monos que el Grupo GS va a transformar en medio centenar de pisos, no sin antes ser consciente de dónde se construye y contando con la máxima protección en este sentido. La apuesta del gobierno que encabeza José Luis Sanz sigue siendo clara en este sentido, y al igual que ocurre con otras zonas más protegidas la avenida de la Palmera tiene ante sí un doble reto difícil de afrontar para el futuro para equilibrar el peso que marcan ambas exigencias.

Por un lado está el deseo de la gerencia en seguir librando de mamotretos los espacios de dicha avenida, tan asediada en los últimos años por todo tipo de construcciones que han influido en tiempo y forma a la estética de su fisonomía y que han contravenido, según entienden en el Ayuntamiento de Sevilla, al espíritu de preservación y conservación de su patrimonio, como sucedía en años atrás con gobiernos anteriores en la construcción de residencias de estudiantes y otro tipo de elementos que no se adecuaban a su estética. De ahí que se haya denegado recientemente la licencia para la apertura de un nuevo tanatorio en la acera protegida, que es la izquierda, ya que la declaración de conjunto histórico fechada en 1982 dejó huérfana de dicha nominación la parte derecha.

En diciembre del pasado año se conoció que en esa acera izquierda la promotora sevillana Grupo GS tenía —y mantiene— la intención de revitalizar el solar del mítico Puesto de los Monos en un edificio residencial que cuente con un total de 50 viviendas. Y ésta se topó en primera instancia con la resistencia encontrada por parte de la Gerencia de Urbanismo, a quien le fueron presentados hasta cinco proyectos redactados previamente hasta obtener luz verde, como avanzó el pasado martes ABC. Ese último es el que ha resultado victorioso y en las obras, cuya licencia se espera conseguir antes de que concluya 2025, se respetará tanto la vegetación como la concepción original de ciudad jardín que le brindó en su día Aníbal González, optimizando el estado de la calzada y el acerado de las dos vías.

El Puesto de los Monos, hoy día Punto de vista frontal, trasero y lateral del Puesto de los Monos de Sevilla emplazado en la avenida de la Palmera Manuel Olmedo / ABC

Entre la armonía y la vanguardia

Si bien existe voluntad en no mermar aún más el paisaje visual que ofrece la avenida de la Palmera, las labores de protección pueden convertirse en un arma de doble filo cuando a la mesa de la Gerencia de Urbanismo llegan multitud de proyectos que sí buscan respetar el escenario, siendo conscientes de lo que implica la construcción en una zona marcada por dichos condicionantes, algo que no siempre se ha tenido en cuenta años atrás.

Sigue siendo reacia buena parte de la opinión pública de Sevilla a destinar el futuro de algunos de sus suelos a un uso exclusivamente residencial, que es el final que se le plantea al que otrora fue el Puesto de los Monos, así que el Grupo GS celebra estos días que su proyecto basado en la cesión de parte del suelo de tan emblemático espacio al Consistorio para la construcción de una plaza pública vaya a salir finalmente adelante no sin antes haber cumplido con las demandas municipales.

Cabe recordar que la promotora inmobiliaria ya adquirió por valor de 30 millones de euros el 50 por ciento del terreno a la hermandad de la Santa Caridad, así como a varias familias sevillanas que también eran propietarias de dicho suelo, cuya edificabilidad alcanza los 5.300 metros cuadrados. Ése es el espacio que el Grupo GS espera rentabilizar con la construcción de esas 50 viviendas en total que a la postre también contribuirán a minimizar la amplia demanda en cuanto a viviendas se refiere de vecinos en un barrio marcado por esa dicotomía existente entre la modernidad de sus inversiones, con la construcción del Nuevo Villamarín como gran caballo de batalla, y la armonía global de custodiar su aspecto.