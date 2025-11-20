Santos Cerdán pagaba con la visa de Servinabar restaurantes en Sevilla cuando había actos del PSOE

El último informe de la UCO sobre la trama Cerdán-Ábalos-Koldo en el amaño de contratos públicos y mordidas desentraña las relaciones comerciales entre Acciona y Servinabar, la empresa navarra vinculada al que fuera secretario de Organización del PSOE que se garantizaba un ... mordisco del 2 por ciento de todas las adjudicaciones a la multinacional, como la obra del Puente del Centenario. A pesar de que tanto Cerdán, que ha quedado este miércoles en libertad provisional, como Servinabar niegan que el exdirigente socialista tuviera participación accionarial en la misma, la Guardia Civil señala que el que fuera la mano derecha de Pedro Sánchez en el partido usó una tarjeta visa vinculada a la empresa para pagar restaurantes en Sevilla, coincidiendo su estancia en la ciudad con actos del PSOE.

Este uso de una tarjeta bancaria de Servinabar por parte de Cerdán es relevante sobre todo porque corrobora la línea de investigación de la Guardia Civil, que descubrió un documento de compraventa de participaciones de 2016 que señalaba que que el socialista poseía el 45 por ciento de las acciones. Estaba firmado por Cerdán y Antxon Alonso, el otro propietario de la mercantil. Frente a esto, tanto Alonso como Cerdán niegan que el político fuese dueño de la mitad, aproximadamente, de la empresa.

La UCO, en su nuevo informe, recoge el análisis de las diferentes tarjetas que ha tenido Servinabar en distintas entidades bancarias, poniendo el foco en una de ella, una Visa Negocios Crédito contratada en mayo de 2016 y dada de baja en marzo de 2024, asociada como tenedor a Alonso. Si bien, entre sus movimientos se han localizado pagos que por sus características y localización de los establecimientos donde se hicieron estos cargos, «pudieran imputarse a Santos Cerdán o su entorno familiar». Los cargos asociados a dicha tarjeta son 33.574 euros. El primer cargo es de diciembre de 2021. El último, el 19 de febrero de 2024. Un día después Koldo García fue detenido.

A la espera del informe sobre la situación patrimonial de Santos Cerdán, donde se hará un estudio individualizado de cada transacción de la tarjeta, la UCO señala algunos de estos movimientos de los que se infiere que el usuario «pudiera haber sido Santos Cerdán o su entorno familiar». El 11 de junio de 2022 se efectuó un pagó de 188 euros en Maquiavelo. Después hay otro de 48 euros en un bar de Málaga y un tercero por 37 euros en una vermutería de la capital de la Costa del Sol. Esa noche el dirigente socialista se hospedó con su mujer en un hotel malagueño. Esa misma noche Pedro Sánchez tenía un mitin allí en plena campaña electoral autonómica.

El 17 de junio, se pagó 204 euros en La Casa del Tigre, en la calle Amparo, y un día después otro en un bar ya cerrado del entorno de la Alameda. Allí se abonó 15 euros. Cerdán llevaba alojado en Sevilla desde el día 15. La noche de ese día 17, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a Juan Espadas, tuvieron el cierre de campaña en el Muelle de las Delicias.

El 29 de octubre el PSOE celebró, con Pedro Sánchez a la cabeza, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla el acto central para conmemorar el 40 aniversario de la histórica victoria por una mayoría absoluta de 202 escaños que logró el partido entonces liderado por Felipe González y Alfonso Guerra. La UCO desvela el pago de 14 euros en Lo Nuestro, en Triana, con fecha de 29 de octubre. Cerdán se hospedó en un hotel de Sevilla un día antes.

Según los investigadores, se han detectado diversas coincidencias espacio temporales entre los cargos soportados por la tarjeta de crédito de Servinabar y la ubicación de Santos Cerdán tanto él solo como acompañado de su mujer y su hija, de lo que «se infiere que éste pudiera haber dispuesto del uso de la mencionada tarjeta para sufragar gastos personales».