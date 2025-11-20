Suscríbete a
Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

Santos Cerdán pagaba con la visa de Servinabar restaurantes en Sevilla cuando había actos del PSOE

La UCO detalla en su último informe el uso de la tarjeta vinculada a la empresa navarra usada en 2022 por el entonces secretario de Organización del PSOE en la capital andaluza

Frente a la investigación de la Guardia Civil, Cerdán y Servinabar niegan que el primero haya tenido acciones de la sociedad

Servinabar se llevó dos millones de la obra del Puente del Centenario con un solo trabajador: el cuñado de Cerdán

Santos Cerdán, junto a María Jesús Montero y Juan Espadas, en un acto del PSOE en Sevilla, en una imagen de archivo
Santos Cerdán, junto a María Jesús Montero y Juan Espadas, en un acto del PSOE en Sevilla, en una imagen de archivo Europa press
Jesús Díaz

Jesús Díaz

El último informe de la UCO sobre la trama Cerdán-Ábalos-Koldo en el amaño de contratos públicos y mordidas desentraña las relaciones comerciales entre Acciona y Servinabar, la empresa navarra vinculada al que fuera secretario de Organización del PSOE que se garantizaba un ... mordisco del 2 por ciento de todas las adjudicaciones a la multinacional, como la obra del Puente del Centenario. A pesar de que tanto Cerdán, que ha quedado este miércoles en libertad provisional, como Servinabar niegan que el exdirigente socialista tuviera participación accionarial en la misma, la Guardia Civil señala que el que fuera la mano derecha de Pedro Sánchez en el partido usó una tarjeta visa vinculada a la empresa para pagar restaurantes en Sevilla, coincidiendo su estancia en la ciudad con actos del PSOE.

