Suscríbete a
ABC Premium

Santos Cerdán colocó a su empresa como subcontrata en la obra del puente de las 'mordidas'

Acciona y Servinabar firmaron un memorándum para repartirse el «negocio» casi diez meses antes de que se le adjudicara a la multinacional las primeras obras en los accesos del Puerto de Sevilla

La UCO señala de nuevo la «notoria insistencia» del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez para que el proyecto de «Sevilla» saliera adelante

Servinabar se llevó dos millones de la obra del Puente del Centenario con un solo trabajador: el cuñado de Cerdán

El cuñado de Cerdán: un peón especialista en el puente de las mordidas que 'generó' casi dos millones de euros

La opinión de Adriano: El buen cuñado

Vista general del Puente del Centenario durante las obras de ampliación
Vista general del Puente del Centenario durante las obras de ampliación Juan flores
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El pasado mes de junio un atestado de la UCO golpeaba de lleno al PSOE con la implicación de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, en la trama de corrupción de José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Pero al mismo ... tiempo el trabajo de los investigadores de la Guardia Civil destapaba la rama sevillana de esta red de amaños de contratos públicos y mordidas. La obra del Puente del Centenario, cuyo sobrecoste eleva el presupuesto por encima de los 130 millones de los 74 iniciales, ocupaba un apartado específico. Ahora, cinco meses después, un nuevo informe de la Unidad Central Operativa entregado en el Tribunal Supremo desvela cómo el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez enchufó a su empresa, Servinabar, como subcontrata de Acciona en la ampliación del viaducto sevillano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app