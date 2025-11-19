Santos Cerdán colocó a su empresa como subcontrata en la obra del puente de las 'mordidas'

El pasado mes de junio un atestado de la UCO golpeaba de lleno al PSOE con la implicación de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, en la trama de corrupción de José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Pero al mismo ... tiempo el trabajo de los investigadores de la Guardia Civil destapaba la rama sevillana de esta red de amaños de contratos públicos y mordidas. La obra del Puente del Centenario, cuyo sobrecoste eleva el presupuesto por encima de los 130 millones de los 74 iniciales, ocupaba un apartado específico. Ahora, cinco meses después, un nuevo informe de la Unidad Central Operativa entregado en el Tribunal Supremo desvela cómo el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez enchufó a su empresa, Servinabar, como subcontrata de Acciona en la ampliación del viaducto sevillano.

En junio se conocía que el exministro de Transportes se habría beneficiado de la adjudicación a Acciona de las obras de ampliación del puente del Centenario en Sevilla. Una conversación entre Koldo García y Cerdán ponía de manifiesto que a Ábalos se le debía una cantidad de 450.000 euros por «lo de Sevilla», que era una de las formas de referirse a la obra del viaducto. En concreto esta cantidad englobaba el regalo a Ábalos por tres obras adjudicadas a Acciona: el puente del Centenario, una obra de Adif en Sant Feliú de Llobregat y en la autovía A-68 de Logroño.

Si bien, la investigación de la Guardia Civil sobre la trama Cerdán-Ábalos-Koldo sigue deparando novedades. Así se lo ha hecho saber al juez Leopoldo Puente en un informe, de más de 225 páginas y al que ha tenido acceso ABC, donde se recoge las relaciones empresariales entre Acciona y Servinabar, la compañía navarra vinculada a Santos Cerdán. Existe un contrato de compraventa de participaciones de 2016 que señala que éste poseía el 45 por ciento de las acciones.

Así, la Guardia Civil llega a la conclusión de que Servinabar se llevó casi dos millones de euros por los presuntos trabajos realizados a la multinacional en las obras del viaducto sevillano, a la que sólo destinó un trabajador, casualmente el hermano de la mujer de Santos Cerdán, que tenía la calificación de «peón especialista».

El «negocio» del 2%

Servinabar fue adjudicataria de contratos de obra pública en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona o directamente contratada por ésta para realizar algunos trabajos «imprecisos», como los califica la Guardia Civil en virtud a las facturas y contratos hallados en el registro en la sede de la sociedad navarra. Según investiga el Supremo, distintas adjudicaciones de obra pública pudieron ser amañadas para que la compañía del amigo de Cerdán se llevase una mordida o comisión ilegal de hasta el 2% de la adjudicación. Por eso , como ya dejó patente la Guardia Civil, Santos Cerdán, hoy en prisión, mostró una «notoria insistencia» por la obra de «Sevilla», como así denominaba el proyecto del puente. «Obsesionado con él, con él, con Sevilla, con el puente», decía Koldo García a Ábalos sobre la presión de Santos Cerdán.

Acciona y Servinabar firmaron el 27 de noviembre de 2018 un Memorándum de Entendimiento con el interés de «trabajar conjuntamente y desarrollar exitosamente la oportunidad de negocio relativa a la ampliación del Puente del Centenario». Se firmó diez meses antes de la adjudicación de emergencia de las obras de las carreteras de acceso al Puerto para el desvío del tráfico de camiones, como reflejaba la noticia de ABC recogida en el informe de la UCO.

Era un acuerdo de similar redacción al firmado entre ambas empresas para otras obras bajo sospecha. En virtud a éste, Acciona contrataría en Sevilla a a Servinabar en materia de prevención, seguridad y salud y «sin proceso de licitación» a cambio del 2 por ciento de los cobros netos que la multinacional percibiese por parte del cliente (Gobierno de España).

Los trabajos previos para la sustitución de los tirantes, que era la idea proyectada inicialmente por el Gobierno, se dividieron en dos para mejorar los acceso al Puerto de Sevilla para los desvíos de tráfico durante las obras en el viaducto. Como informó ABC el 2 de julio de 2019, Fomento adjudicó a Acciona por vía de emergencia en el enlace del Puerto de Sevilla con la SE-40 por casi 6,5 millones.

La Guardia Civil ha localizado 21 facturas remitidas por Servinabar a Acciona Construcción por importe de 171.916 euros por trabajos entre los meses de septiembre de 2019 a octubre de 2020. Los agentes de la UCO, del análisis de dichas facturas, señalan la «imprecisión» en la definición de los conceptos reflejados: «ayudas servicios varios, topografía, señalización, seguridad y salud». Esto «impide» y «dificulta» la identificación de los servicios pagados. Las facturas se emitieron entre marzo y junio de 2020 aunque hacen referencia a servicios presuntamente prestados en septiembre de un año antes, es decir, inmediatamente a la adjudicación de la obra de enlace del Puerto a la SE-40.

Se han localizado cuatro contratos, tres sin firmar del 8 de abril de 2020 y uno sólo rubricado por Servinabar un mes después, a través de los cuales Acciona pudo contratar a la navarra para la «presunta prestación de servicios en la obra de emergencia en el Puerto de Sevilla». De nuevo aparecen conceptos «tan genéricos que resulta imposible conocer qué trabajos concretos fuerons encomendados a Servinabar: ayudas varias obra, ayudas servicios varios obras...».

El 17 de mayo de 2021 se adjudicó a Acciona Construcción, en UTE con Tecade y Freyssinet, el proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario por 71,4 millones de euros. Hoy el sobrecoste lo eleva a más de 130 millones de euros y se acumula más de dos años de retrasos.

En base a lo establecido en el Memorándum de Entendimiento para que Servinabar se llevara un dos por ciento del total adjudicado a Acciona, la UCO hace una «estimación» (hay contratos sin cuantía determinada) del dinero que se llevó la empresa vinculada a Cerdán. Al menos, 1.801.914 euros.