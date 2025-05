Santiago Martínez-Vares: «Miguel Ángel Rodríguez ha aprendido todo lo que hay que aprender de Trump y lo ha aplicado al Madrid más castizo»

El mundo de la comunicación aplicado a las campañas políticas y las estrategias que siguen en este sentido líderes como Donald Trump, Pedro Sánchez o Juanma Moreno Bonilla son algunos de los aspectos que se desgranan en el libro 'Lo que dice el político y lo que la gente entiende' (Esfera de los Libros). Este jueves lo han presentado en Eusa su autor, el periodista y experto en comunicación Santiago Martínez-Vares, junto a su equipo de Rebellious Words: Fernando Matres, Curro Pérez y Santi Gigliotti.

En un acto moderado por el periodista Manuel Moguer, este ha planteado una pregunta inicial para el debate: ¿tienen que ser los comunicadores que buenas personas? A este respecto, Martínez-Vares dice que «tengo la mala suerte de que mi perfil me ha situado dentro de la gente dura y que jugaba al límite. Todo se puede comunicar bajo una sola máxima, la verdad». A partir de ahí, este periodista ha recordado cuando preparó la campaña de las municipales de 2007 para Juan Ignacio Zoido, que aunque no ganó sirvió para establecer las bases para que este político lograra la Alcaldía de Sevilla en 2011. «Nos tomamos la campaña muy en serio y todo lo que comunicábamos era verdad. Yo tengo un perfil muy duro y juego todos los balones. Eso me ha granjeado muchos enemigos».

En similares términos se ha expresado Curro Pérez, que fuera teniente de Alcalde, además de director del Gabinete cuando Zoido fue ministro del Interior. Este también preparó esa campaña municipal de 2007 junto a Martínez Vares. «A mí lo que me gusta es la sinceridad, por eso me han conquistado los políticos auténticos, los que engañan lo justo. No sé en ese sentido si la comunicación de Pedro Sánchez es la adecuada. Las fake news se solucionan con trabajo y honestidad».

Donald Trump ha sido un personaje que ha salido a lo largo de la charla. Sobre el presidente de los Estados Unidos, Fernando Matres asegura que «es una persona difícil de asesorar, ya que se trata de un perfil pasado por las fake news, pero que al final es como una caricatura. Trump está haciendo cosas que no dijo y ha cambiado de opinión en otras cosas. En España no hay nadie con el perfil de Trump. Hay trazas».

Sobre el hombre más poderoso del planeta, Martínez-Vares ha indicado también que «Trump no ha engañado a nadie. Los americanos sabían a quién votaban». Igualmente ha hablado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: «Creo que Ayuso tiene en su equipo al mejor 'spin doctor'. Miguel Ángel Rodríguez ha aprendido todo lo que hay que aprender de Trump y lo ha aplicado al Madrid más castizo. Ha logrado que Vox no exista. En el PP hay discusión si se debe imponer el modelo de Ayuso o el de Juanma Moreno. El PP nunca ha llegado al poder por que ilusionara a la gente. Le hace falta ilusionar».

También este experto en comunicación ha aludido a gestos de Pedro Sánchez que han marcado su forma de actuar a lo largo de sus gobiernos. «Cuando cogió un Falcon para ir a un concierto y se hizo unas fotos con gafas de sol y mirando por la ventana como el amo del mundo sabía perfectamente lo que costaba coger ese avión». En ese sentido, ha aludido al consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que fuera Secretario de Estado de Seguridad cuando Zoido era ministro de Interior y que ha asistido a la presentación del libro. «José Antonio sabe lo que cuesta coger ese avión y no hubiera hecho algo así»

Por su parte, Santi Gigliotti ha señalado que «nos hemos convertido en el producto AliExpress de la política americana. Sánchez, con su carta famosa, imita la política de Trump, pero desde un espectro político totalmente distinto». Este ha recordado también el asesoramiento que le hicieron a María Guardiola en las elecciones autonómicas de 2023, que acabó ganando ganando . El primer día trabajo con su equipo de asesores la presidenta extremeña hizo un viaje en tren desde Extremadura a Madrid y denunció por las redes sociales que no había enchufes, pero al final encontró uno bajo el asiento y supo rectificar su error. Eso generó muchos memes, pero le dio una gran popularidad a la candidata del PP, que al final logró ganar los comicios, siendo la primera mujer que gobierna la Junta de Extremadura.