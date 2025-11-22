Suscríbete a
La Santa Sede envía a Ramón Valdivia como administrador apostólico del Obispado de Cádiz y Ceuta

Sustituirá de forma provisional al obispo Rafael Zornoza, a quien el Papa ha aceptado la renuncia tras cumplir los 75 años y por estar envuelto en un caso de abuso sexual a un menor

Valdivia seguirá siendo obispo auxiliar de Sevilla ya que su marcha al nuevo destino será provisional mientras el Papa León XIV designe al sucesor

El Papa se pronuncia por primera vez sobre el obispo de Cádiz: «Se ha abierto una investigación y según los resultados habrá consecuencias»

El obispo auxiliar de Sevilla Ramón Valdivia delante de la Virgen de los Reyes
El obispo auxiliar de Sevilla Ramón Valdivia delante de la Virgen de los Reyes Juan Flores
Javier Macías

El Boletín de la Santa Sede ha oficializado este sábado el nombramiento del obispo auxiliar de Sevilla Ramón Valdivia como administrador apostólico de la diócesis de Cádiz y Ceuta. El Papa ha aceptado la renuncia del hasta ahora obispo Rafael Zornoza, que ... ha cumplido los 75 años que marca el Derecho Canónico, y que está salpicado por un caso de abuso sexual a un menor en la década de los 90. Mientras el Santo Padre designa a un sustituto, será Valdivia el enviado a Cádiz para pastorear aquella diócesis de forma provisional.

