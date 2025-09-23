Suscríbete a
ABC Premium

Sánchez sigue sin dar el diploma a los 300 voluntarios que participaron en la Cumbre de la ONU en Sevilla

Al Gobierno le compete la certificación de quienes formaron parte de la cita; al Ayuntamiento, el reparto de incentivos, que no han sido entregados en su totalidad

Sevilla centra el debate de los grandes desafíos mundiales en el Global Citizen Now

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, en su intervención en un acto previo a la Cumbre de la ONU celebrada en Sevilla
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, en su intervención en un acto previo a la Cumbre de la ONU celebrada en Sevilla Raúl Doblado / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Han pasado ya casi tres meses desde que se celebrara la Cumbre de la ONU en Sevilla y Pedro Sánchez, quien participó personalmente en actos antes y especialmente durante la conferencia, aún no ha permitido la expedición de los diplomas acreditativos a los ... 300 voluntarios en total, muchos de ellos sevillanos, que participaron en los actos relativos a la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que tuvo lugar en el Palacio de Exposición y Congresos Fibes del 30 de junio al 3 de julio del presente año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app