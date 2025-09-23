Sánchez sigue sin dar el diploma a los 300 voluntarios que participaron en la Cumbre de la ONU en Sevilla

Han pasado ya casi tres meses desde que se celebrara la Cumbre de la ONU en Sevilla y Pedro Sánchez, quien participó personalmente en actos antes y especialmente durante la conferencia, aún no ha permitido la expedición de los diplomas acreditativos a los ... 300 voluntarios en total, muchos de ellos sevillanos, que participaron en los actos relativos a la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que tuvo lugar en el Palacio de Exposición y Congresos Fibes del 30 de junio al 3 de julio del presente año.

«Alumbremos con la luz de esta bella ciudad el futuro de las generaciones que están por venir», fue la frase exacta con la que concluyó su discurso en la conferencia el presidente socialista ante el aplauso de muchos líderes internacionales, pero lo cierto es que decenas de voluntarios que solicitaron formar parte de la asamblea y todos los actos que la engloban de manera totalmente desinteresada siguen a la espera de ser reconocidos documentalmente con una aportación que depende del ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, cuya responsabilidad máxima recae sobre Félix Bolaños, ausente de la cita a diferencia de José Manuel Albares, ministro de Exteriores. Y por encima de la suya, la del propio Sánchez.

Hay casos conocidos de voluntarios que recriminan a Sánchez no haber obtenido ya dicho diploma para poder acreditar su presencia con la llegada del nuevo curso ante las universidades. Consta incluso de al menos un grupo de WhatsApp con la presencia de 133 afectados. Y casos de jóvenes que o bien estudian ya desde hace años o han elegido formarse ahora en ramas cercanas a la política internacional y las relaciones internacionales y quieren dejar comprobado de forma fehaciente que participaron sin ánimo de lucro en este evento único que englobó a cientos de jefes de Estado y que contó con la presencia in situ de Pedro Sánchez en un evento anterior, el Global Citizen Now, en el que concurrió Ursula von der Leyen.

Fue la Plataforma del Voluntariado de Sevilla la elegida por el Ayuntamiento de Sevilla en labores relativas a la «acogida, la organización, la accesibilidad o la difusión de este evento singular» que reunió en Sevilla a más de 195 delegaciones de países de todo el mundo. Armando Rotea, gerente de la Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla, garantiza a ABC la entrega de reconocimientos de la plataforma, a título particular, aunque no sean homologados, al tiempo que apunta que la expedición de dichos diplomas con las firmas de las correspondientes autoridades deben ser fruto de la gestión de las tres administraciones que se vieron inmersas en la celebración del evento, «la ONU, el ministerio de Presidencia y el Ayuntamiento de Sevilla». Éste último fue el encargado de apalabrar varios incentivos y no todos ellos han sido garantizados a fecha de hoy, de modo que hay inquietud entre los voluntarios por las posible expiración de alguna de las garantías que el gobierno de Sanz sí prometió a los jóvenes participantes.

Lo que sí trasladó precisamente el gobierno de Sanz a dicha plataforma el pasado 31 de julio es que desde el Ayuntamiento se sigue trabajando, a la espera de que «el ministerio» les envíe los diplomas. «Una vez los recibamos, organizaremos un acto de recepción con todos vosotros, en el que se llevará a cabo la entrega oficial de los diplomas y el sorteo de los incentivos», apuntaban. «En cuanto tengamos la fecha confirmada, os informaremos con todos los detalles. No obstante, debido al periodo estival en el que nos encontramos, dicha comunicación se realizará a la vuelta de las vacaciones», manifestaban, aunque de momento no han vuelto a recibir más información. Sí quedó inmortalizado el paseo en barco el día que Sanz agradeció personalmente el trabajo desinteresado de los voluntarios. «Sois la cara amable y hospitalaria que verá el mundo estos días», les dijo.

Sanz posa junto a los voluntarios el día que les agradeció su compromiso con la Cumbre con un paseo en barco Ayuntamiento de Sevilla Los voluntarios aguardan los incentivos municipales restantes de la Cumbre Parte del equipo de voluntarios de la Cumbre de la ONU Ayuntamiento de Sevilla Al no ser un puesto remunerado, entre los alicientes que el Ayuntamiento de Sevilla incluyó para los 300 voluntarios que se volcaron con la Cumbre de la ONU y que sí se cumplieron se encontraban un kit oficial de la conferencia, el acceso a zonas exclusivas como el Foro de la Sociedad Civil, la participación en un encuentro con autoridades y mandatarios, el merchandising y el vestuario oficial, que fue con la marca Esenzia, en vez de con Scalpers, como fue anunciado; el transporte gratuito entre zonas del evento mediante lanzaderas y la invitación a la gran fiesta del voluntariado, a bordo del barco Torre del Oro, con catering y música y la presencia del alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz.

Lo que sí siguen echando en falta en este sentido este grupo de voluntarios son tanto información acerca de cuándo se les va a proporcionar el transporte urbano gratuito con Tussam que tenían acordados con el Consistorio, con fecha prolongada hasta el 31 de diciembre del presente año; y entradas para el Mangafest, un festival de videojuegos y manga que se celebrará en Sevilla los días 6, 7 y 8 de diciembre. No han tenido novedades desde los meses en los que concluyó la Cumbre de la ONU los voluntarios a estos dos últimos incentivos. Más de 800 personas se presentaron como candidatos a ser voluntarios a través de la Plataforma de Voluntarios de Sevilla, y 300 fueron quienes tuvieron la oportunidad de formar parte de este evento.