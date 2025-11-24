Suscríbete a
El San Francisco de Paula se muda del Centro de Sevilla tras la recalificación de sus terrenos

El director del colegio descarta la venta a un fondo extranjero y busca nuevas zonas alternativas que ofrezcan unas condiciones «óptimas»

Foto de archivo del San Francisco de Paula
Foto de archivo del San Francisco de Paula

ABC de Sevilla

Sevilla

El Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula ha anunciado este lunes que «está estudiando la posibilidad de trasladarse a unas nuevas instalaciones fuera del casco histórico». Asimismo, ha indicado que se han iniciado los trámites para la recalificación urbanística de su actual ... sede situada en la calle Santa Ángela de la Cruz números 7 y 9.

