Así salvó la vida la Policía de Sevilla a una mujer que se atragantó con una castaña

La Policía Local de Sevilla ha salvado la vida a una señora que se asfixiaba tras haber ingerido una castaña gracias a la maniobra de Heimlich.

Remedios, la señora rescatada, ha querido agradecer a la Policía Local de Sevilla y a «su ángel de la guarda» que le hayan salvado la vida. La mujer ha grabado un vídeo difundido en las redes sociales en el que explica cómo fue la actuación de los agentes, un hombre y una mujer, e incluso ha repetido cómo fue la maniobra que le practicaron para explicar cómo lo hicieron.

Uno de los policías realizó con éxito la maniobra de Heimlich, cuando la señora ya había perdido el conocimiento.

La castaña salió disparada

Sus familiares trataron de ayudarla sin éxito cuando aparecieron los agentes, uno de ellos le practicó la maniobra que permitió a la señora expulsar la castaña y recuperar la respiración.

La rápida actuación de los agentes provocó el aplauso de todos los ciudadanos que se habían detenido a intentar ayudar ante la situación de emergencia.

En el vídeo que ha difundido el Ayuntamiento a través de sus redes sociales, Remedios explica cómo ocurrió todo. Ella llegó a Sevilla con su hermana a dar un paseo como hace toda las Navidades. Pasaron por un puesto de castañas y decidieron comprar. Su hermana le peló una castaña y, de pronto sintió que se atragantaba.

"Empecé a toser y en un momento me sentía como si se me salieran los ojos. Ya el aire no me entraba", explica. Entonces un testigo de lo que estaba ocurriendo avisó a una agente de la Policía Local que, junto a otro compañeros decidieron actuar con rapidez. Entre los dos hicieron a Remedios la maniobra de de Heimlich. Hasta que el trozo de castaña salió despedido de la boca de la mujer.

Fue un momento muy emotivo. Según han explicado en la redes sociales los agentes, el público que presenció la escena comenzó a aplaudir y a darles abrazos. "Fue el momento más bonito de mi carrera y eso que llevo veinte años de policía", explica el agente en el vídeo que ha colgado en la red social X.