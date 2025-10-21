Suscríbete a
ABC Premium

El Salón del Motor de Sevilla vuelve a abrir sus puertas con más de 3.000 coches

La cita automovilística más grande de Andalucía regresa con novedades, actividades paralelas y descuentos exclusivos

El Salón del Motor de Sevilla culmina una nueva edición con un éxito en visitantes y ventas realizadas

Presentación del Salón del Motor Sevilla 2025
Presentación del Salón del Motor Sevilla 2025 abc

Sergio Rodríguez

Sevilla acoge la decimoquinta edición del Salón del Motor, exposición comercial que se celebrará del miércoles 29 de octubre al 2 de noviembre. El Ayuntamiento de Sevilla ha dado a conocer este martes los detalles del evento de la mano del segundo teniente de ... alcalde y delegado del Área de Gobierno de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio, Álvaro Jesús Pimentel Siles; el director gerente de la Federación de Empresarios del Metal, Fedeme, Carlos Jacinto Marín y el presidente de la Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla, Asocasión, Manuel Berrocal Jiménez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app