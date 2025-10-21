El Salón del Motor de Sevilla vuelve a abrir sus puertas con más de 3.000 coches

Sevilla acoge la decimoquinta edición del Salón del Motor, exposición comercial que se celebrará del miércoles 29 de octubre al 2 de noviembre. El Ayuntamiento de Sevilla ha dado a conocer este martes los detalles del evento de la mano del segundo teniente de ... alcalde y delegado del Área de Gobierno de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio, Álvaro Jesús Pimentel Siles; el director gerente de la Federación de Empresarios del Metal, Fedeme, Carlos Jacinto Marín y el presidente de la Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla, Asocasión, Manuel Berrocal Jiménez.

Organizado por Fedeme, el Salón del Motor de Sevilla es promovido por Asconse y Asocasión, ambas organizaciones integradas en Fedeme. El evento cuenta, además, con el patrocinio de entidades financieras como BBVA Consumer Finance; Santander Consumer Bank; Caixabank Payments & Consumer y Sofinco, y la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y de los hospitales Quirónsalud de Sevilla.

La presentación ha comenzado con Álvaro Pimentel explicando la importancia de este evento. Tras quince años consecutivos, Fibes se vuelve a convertir en el punto de referencia para los más apasionados del motor contando con más de 3.000 vehículos, de las marcas principales, modelos y 27.000m² de exposición. El éxito de las anteriores ediciones se traduce en más de 650.000 visitantes y casi 30.000 coches vendidos, que lo convierten en el mejor escenario de Andalucía.

Carlos Jacinto ha tomado la palabra recalcando que es el primer salón automóvil de España. «Cuidado con comprar vehículos de segunda mano», ha declarado Jacinto. Esto se debe a que los vehículos que se ofrecen son todos KM0, vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión, dando el mejor servicio al cliente para no tener que desplazarse a otra ciudad. A todo esto se le tiene que sumar las ofertas especiales para la cita que preparan las marcas y poder contar con una atención personalizada.

Posteriormente Manuel Berrocal ha explicado el concepto VO (vehículo usado), que a día de hoy desperta un gran interés a los compradores. Este año las ventas han superado ya las 70.000 unidades en Sevilla, «el sector está viviendo un momento único», ha declarado Berrocal. Este crecimiento confirma la buena salud de eventos como es el Salón de Motor de Sevilla.

A su vez, en esta decimoquinta edición, el Salón contará con actividades paralelas para la experiencia de los asistentes, entre ellas se destaca un show presentado por el periodista Salomón Hachuel y Julio Muñoz 'El Rancio' en las tardes del miércoles 29, jueves 30 y viernes 31.

El Salón del Motor de Sevilla 2025 contará con la presencia de marcas como Abarth, Alfa Romeo, Aprilia, Audi, BAIC, BMW, Citroën, Cupra, Dacia, Derbi, DFSK, DS, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Invicta, Jaecoo, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Livan, MG, Maserati, Mazda, Mercedes Benz, Mini, Mitsubishi, Moto Guzzi, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Piaggio, Renault, Seat, Silence, Skoda, Ssangyong, Subaru, Suzuki, SWM Motors, Toyota, Vespa, Volkswagen, Volvo y Yamaha.

Entre todas las novedades que han sido presentadas se tiene que mencionar las actividades programadas por parte de Nimo Grupo con especial motivo de su 40 aniversario de su concesión Toyota Nimo Gordillo. El 29 de octubre los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca el Toyota Mirai, coche de hidrógeno. Además, se presentará en el segundo pabellón el nuevo Toyota Corolla Cross Hybrid 2025. El precio de la entrada sigue siendo el mismo que los años anteriores: 6€.

En el interior de la cúpula de FIBES, se podrá disfrutar un año más del scalextric portátil más grande del Andalucía.

Toda la información sobre la edición de 2025 del Salón del Motor de Sevilla se puede consultar en: www.salondelmotorsevilla.com