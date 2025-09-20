Sale ardiendo una nave abandonada en el barrio de San Jerónimo de Sevilla Policía Local y Policía Nacional han intervenido en el incendio, ya controlado, en este espacio ubicado en la calle Almirante Valdés

Un incendio ha sido notificado a última hora de la tarde de este sábado en el interior de una nave abandonada emplazada en el barrio de San Jerónimo, en la zona norte de Sevilla, donde se ha podido ver cómo se propagaba el fuego con rapidez y se han formado columnas de humo alrededor del edificio. Se trata de un incendio aparatoso tal y como se observan en las imágenes que llevan desde primera hora de la noche circulando por los organismos oficiales, pero según aclaran a ABC fuentes municipales, el mismo ha quedado ya controlado en torno a las 21.30 de la noche.

Cabe reseñar que debido al carácter de abandono del recinto, y a la lejanía del mismo respecto a la vida diaria del barrio, este incendio y el humo generado por él no ha afectado a ninguna persona, según informan las mismas fuentes y también Emergencias Sevilla en su cuenta oficial de X, al tiempo que se había personado un nutrido grupo de bomberos en aras de trabajar de forma eficaz en el siniestro, sofocando el fuego en la nave.

De la misma forma, tanto Policía Local como Policía Nacional han estado interviniendo ayudando a los profesionales de extinción de fuegos para terminar de acabar con las llamas que estuvieron afectando tanto a la parte alta como al interior de esta nave abandonada en la calle Almirante Valdés del barrio de San Jerónimo y la zona estuvo acotada mientras finalizaban las tareas de extinción. Varias voces dieron la voz de alerta a los servicios de emergencias en torno a las 20.00 de la tarde de este sábado.

Tal y como especifican a este periódico fuentes de Emergencias Sevilla, el siniestro no ha afectado a otras naves cercanas de San Jerónimo y como se ha dicho previamente no se han visto personas afectadas, así que se esperaba que en cuestión de una hora el fuego fuera extinguido y el suceso no pasase a mayores, quedando más en el daño estructural de dicho edificio que de cualquier otro tipo de cuestión.

Agentes de la Policía Local y bomberos, en su intervención apagando el incendio de la nave abandonada de San Jerónimo

Sevilla sigue siendo objeto en los últimos días de varios incendios por distintos puntos de la ciudad a tenor tanto de las altas temperaturas como de la falta de seguridad en algunos enclaves. La isla de la Cartuja se ha visto muy castigada recientemente en este sentido, después de que parte del pasto de los aledaños del auditorio Rocío Jurado haya salido ardiendo en varias ocasiones y hace semanas fuera el solar en el que residía el antiguo Palenque de la Expo el que fuera pasto de las llamas, aunque con la rápida reacción de los bomberos se consiguió controlar todos los incendios. En esta ocasión ha sido este barrio ubicado en el Distrito Norte de la ciudad el que se ha visto afectado por este incendio que ha congregado a autoridades de todo tipo: desde bomberos hasta Policía Local y Policía Nacional.