Sale ardiendo la arboleda junto al auditorio Rocío Jurado de la Cartuja

Un fuego se ha declarado a mediodía de este martes junto al auditorio Rocío Jurado en la Cartuja. Se trata de una zona de árboles, en los Jardines del Guadalquivir, que han comenzado a arder en torno a las tres de la tarde.

Los servicios de Bomberos están actuando en la zona, que está muy degradada y que ya fue escenario de un incendio de grandes dimensiones que afectó al propio auditorio el pasado mes de diciembre.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado un camión de bomberos que pudo intervenir rápidamente para evitar que las llamas alcanzasen al edificio, ya que se quedaron muy cerca de afectar de nuevo a la estructura del auditorio.

En este caso, según ha podido saber ABC de forma presencial, lo que ha salido ardiendo es la zona contigua de los jardines, y ha prendido en la maleza que hay por todo este espacio.

Se da la circunstancia de que, hace apenas un mes, en el solar abandonado donde estaba el antiguo Palenque de la Exposición Universal de 1992 también se declaró un fuego. Todos estos espacios, que carecen de vigilancia expresa y de mantenimiento, habitualmente están habitados por indigentes.

Más temas:

Auditorio Rocío Jurado de Sevilla