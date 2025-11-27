Salazar-Pineda

Dice el PSOE que no hay nada. Será que la UCO está tan ociosa en este país puro, cristalino y sin mácula, cuya clase política es ejemplo de honradez, que se dedica a ir a los ayuntamientos a pedir documentación sólo por pasar el rato. ... Es curioso cómo ha salido el partido a dar la cara de inmediato por Toscano. Con el padrino del amado líder hemos topado. Contrasta tanto ardor en el desmentido como el elocuente silencio del delegado del Gobierno sobre la reciente visita de la UCO a su sede para requisar archivos del caso Pineda. ¿No tiene nada que decir Pedro Fernández de lo que hacía en la Plaza de España su jefe de gabinete? Igual está esperando a que sea Gómez de Celis el que dé explicaciones sobre lo inexplicable.

