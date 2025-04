Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla: «A veces se llama salida extraordinaria a cualquier cosa»

La de este año será la cuarta Semana Santa de José Ángel Saiz Meneses como arzobispo de Sevilla. Será la más multitudinaria, la de más hermandades (71 con la del Polígono Sur) y la que pondrá en la calle el mayor número de ... nazarenos de la historia. El pasado miércoles, el mismo día que tuvo lugar esta entrevista con ABC, se celebró la primera reunión del futuro Observatorio de la Piedad Popular, uno de los legados del Congreso Internacional de Hermandades del pasado mes de diciembre. «Ya tenemos un borrador de Estatutos y esperamos poder presentarlo antes de que acabe este curso, con las actas del Congreso Internacional de Hermandades del pasado mes de diciembre. Este observatorio será muy importante y tratará de las salidas extraordinarias, si son o no demasiadas, y del número de hermanos de las hermandades. El observatorio nos ayudará a ir estudiando todas estas cosas y a ir regulando y a ir anticipándonos a los problemas», dice el arzobispo.

-¿Las normas para regular las salidas extraordinarias de procesiones son suficicientes o será necesario crear otras?

-Llevamos más de un año considerando el tema y cuando vienen las Juntas de Gobierno a hablar conmigo y a pedir cosas, yo hago una reflexión en este sentido sobre las procesiones extraordinarias, sobre los coronaciones canónicas, que hemos de de buscar que que todo lo que hagamos tenga sentido y tenga un sentido de fe y un sentido profundo y un sentido religioso que no sea hacer cosas por hacer. Hay voces que llaman procesión extraordinaria a cualquier cosa. Y a la hora de echar las cuentas, pues no salen las cuentas exactas, pero vamos al mismo criterio: todo en la vida tiene una medida. Y la escasez y la penuria no son buenas, como tampoco lo son el exceso y el empacho. Es cierto es que vivimos después de la pandemia una eclosión de peticiones y un deseo de querer salir. Todo se va serenando pero, en cualquier caso, si hay un exceso pues hay que estudiarlo. Y en eso estamos para revisarlo e ir ajustando a lo que sea mejor para las personas y para las entidades.

-¿Ahora estamos más cerca del empacho que de la escasez?

-Yo diría que estamos bien alimentados.

-El Congreso de Religiosidad Popular fue un éxito en todos los sentidos y supongo que estará satisfecho, ya que fue una idea suya.

-A medida que fui conociendo la diócesis y la ciudad y toda la realidad, tuve la idea de hacer Congreso Mundial de Hermandades y Piedad Popular y lo comenté con el Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez. Y él me dijo que había tenido una idea parecida porque hace 25 años tuvo lugar un Congreso en Sevilla. Y pues ya está y así comenzamos a prepararlo. Inicialmente se habló del Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular, que lo llamamos Piedad Popular. Y así comenzamos a prepararlo. La verdad es que hay que dar gracias a Dios, a todas las personas que que han trabajado en su preparación, en su ejecución y y a Sevilla entera. El Congreso fue brillante porque las nueve ponencias estuvieron a gran altura, cuatro de ellas impartidas por cuatro prefectos de congregaciones romanas, cuatro cardenales venidos de Roma. Como legado pontificio, vino el número tres del Vaticano, monseñor Edgar Peña Parra, representando al Santo Padre. Y después una hermana de la Caridad, dos sacerdotes y un filósofo, que nos dejan un corpus doctrinal importante que ahora tenemos que trabajar y aplicar. Porque el Congreso no es para hacer una una gran acontecimiento y que quede un bello recuerdo. Es para trabajar, para actualizar, para poner en práctica, para ir mejorando, si es posible. Y fue coronado con la procesión de clausura del Congreso, que también fue un regalo de Dios y una maravilla. Acudieron 700.000 personas y, gracias a Dios, no hubo ningún incidente. Lo ideal de cualquier procesión, que fue un acto de oración y un acto de contemplación. Aprovecho para felicitar una vez más a toda la organización eclesial y también a las administraciones que nos ayudaron mucho y a la retransmisión de Canal Sur, que fue brillante.

-Le llevaron un resumen al Papa.

-Fue el 8 de febrero. Creo que fue quizá la última visita de grupo que recibió antes de ser ingresado en el hospital de un de un grupo de personas. En Roma los ecos que hay del Congreso y de la procesión son muy positivos. El trabajo y el esfuerzo que hacemos para darle contenido, vida y futuro a la piedad popular y al mundo de las hermandades.

-¿Se comprobó que no hay ninguna ciudad como Sevilla en el mundo para hacer algo así?

-Yo suelo decir que que Sevilla es la capital mundial de las hermandades, porque el concepto de piedad popular es más amplio e incluye los santuarios y las peregrinaciones. Pero en cuanto a hermandades, la capital mundial de la piedad popular de las hermandades es Sevilla. ¡Hay 700 hermandades! Ayer estuve En Roma precisamente, en el Dicasterio de los Santos, y realmente todo el mundo se admira, porque es algo extraordinario.

-¿Qué le dijo el Papa?

-En la audiencia papal del 8 de febrero estuvimos la Comisión Ejecutiva y también invitamos a autoridades y patrocinadores principales, entre ellos, el presidente de la Junta, el alcalde de Sevilla, el presidente de Cajasol. También invitamos pues a las esposas de de las autoridades y de los miembros laicos de la Comisión Ejecutiva y tuvimos una una entrevista preciosa con el Papa. Fue en la residencia de Santa Marta, la entrevista iba a ser de media hora y duró tres cuartos de hora. El Papa nos leyó un discurso que tenemos como un tesoro. Le costaba respirar pero lo leyó entero. Yo iba conduciendo un poquito el acto y fueron tomando la palabra el presidente de la Junta, el alcalde, el presidente de Cajasol y el presidente del Consejo de Hermandades, que le dirigió también unas palabras al Papa, agradeciéndole todo su apoyo y su mensaje, que fue tan bonito y tan bien acogido. El Papa iba contestando a cada uno de ellos y nos explicó algunos episodios de su vida y anécdotas y también nos dio algunos puntos de doctrina y ya se fue animando y cogiendo fuerzas.

-Y le llevaron un jamón cinco jotas...

-Sí, le llevamos regalos institucionales y yo al final le dije Santo Padre, le hemos traído también Medicina natural para la bronquitis por ese jamón y las yemas de San Leandro.

-¿Ha podido hablar con el Santo Padre después de su ingreso hospitalario?

-Ayer estuve en Roma cons cardenales, arzobispos y obispos, unos 18, y lo que yo capté en el ambiente es que se va restableciendo y que va recuperando fuerzas y la cosa sigue adelante. Yo tengo ganas ya de poderlo encontrar y y llevarle el libro de las actas del Congreso que está ya en la imprenta, Ojalá en el Jubileo de las Hermandades y Cofradías.

-El 17 de mayo procesionará el Cachorro en ese Jubileo que se celebrará en Roma.

-Sí, y estará tres días en la Basílica de San Pedro. Es muy importante que el Cachorro esté en el corazón de la cristiandad y que pueda recibir la veneración de peregrinos de todo el mundo. Yo espero que el Papa pueda al menos participar en la Eucaristía del día 18, saludarlo un momento y llevarle el libro de actas, darle recuerdos y expresarle, una vez más, el cariño que que se le tiene en Sevilla. Yo convoqué una vigilia de oración, bastante improvisada, con sólo dos días de margen, aquí en la Catedral, para rezar por su restablecimiento, y participaron unas 2.000 personas. Aquí al Papa lo queremos mucho y sabemos que él aprecia mucho España y Sevilla la tiene bien localizada. Por lo tanto, nos sentimos muy unidos a él y el Santo Padre valora mucho la piedad popular y todo el mundo de las hermandades. Y es el Papa que más magisterio ha ofrecido.

-¿Que el Cachorro vaya a Roma será un hito para Sevilla?

-Sí, un hito de cuya trascendencia nos iremos dando cuenta con el paso del tiempo. Cuando recibimos la carta del prefecto del Dicasterio para la Evangelización, invitándonos a mí y al hermano mayor, y también al obispo de Málaga, por la Esperanza, fue una sorpresa. Y un detalle muy importante, porque que en esa procesión del Jubileo de 2025 esté el Cachorro es como para sentirnos muy honrados, no solo la hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración sino toda la familia cofrade y toda la diócesis de de Sevilla y toda la ciudad. La verdad es que se está preparando con mucho ánimo, expectación y cariño.