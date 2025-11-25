La Rosa de Oro de la Macarena o los naranjos de Sevilla, las propuestas para la portada de la Feria 2026

El Colegio de Arquitectos Técnicos de Sevilla expone un año más la propuesta presentadas para ser portada de la feria de abril. Entre ellas se expone la portada ganadora, obra del arquitecto italiano Davide Gambini, que se inspira en el pabellón de Portugal ... y el senador de Carlos V conmemorando así los 500 años de la boda Imperial que se conmemora en 2026.

Así la que será la futura portada de la feria, se muestra junto al resto de opciones que han llegado al área de fiestas mayores del ayuntamiento de Sevilla. Portadas con originales diseños que van desde la rosa de oro de la Esperanza Macarena a los tan característicos naranjos de la capital hispalense, conforman la 22 ideas que llenan la sala del colegio de aparejadores.

La propuesta que se inspiraba en la Rosa de Oro abc

El acto ha contado con la presencia, además de la del propio autor, de Helena Ruiz, presidenta del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla; el Delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés; el Delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, entre otras autoridades y miembros del jurado.

Gambini ha desgranado las partes de su proyectos a los presentes. «Pretende celebrar la historia compartida de Sevilla y España con Portugal«, ha explicado. Entre los elementos más destacados están los azulejos del Cenador de Carlos V del Alcázar, que aportarán color a la parte superior de la que será la futura entrada a la Feria de Sevilla. Otro de los elementos a destacar de la portada es que está compuesta por varios arcos, algo que como recordaba el Delegado de Fiestas Mayores, llevaba unos años sin darse. »Reunirá elementos de enorme belleza de dos edificios muy desconocidos que vana sorprender muchísimo«, ha detallado Manolo Alés, quien se refería a la portadas de la Feria como »la obra efímera más importante de Sevilla«.

Candidatas al concurso de diseño para la portada de la Feria de Sevilla 2026 manuel gómez

La portada representa y está basada en el Pabellón de Portugal de la Exposición iberoamericana de 1929, diseñado por los hermanos Carlos y Guilherme Rebelo de Andrade, quienes proyectaron un edificio de marcado carácter neobarroco e historicista inspirado en el estilo João V, recuperando elementos de la suntuosa arquitectura de ese reinado de la primera mitad del siglo XVIII, y que fue construido en su día con materiales portugueses y decorado por artistas lusos.

La boda de Isabel de Portugal y Carlos V, también ha sido la inspiración de de varias propuestas llevadas al concurso. Una de ellas lo combina con el Patio de las Doncellas del Alcázar, otra con la Plaza de la Maestranza, también con el Salón de Embajadores. El Pabellón de Marruecos, el Pabellón de Perú, los Jardines de Alcázar, la Plaza del Cabildo, la Puerta del Arenal e incluso la Catedral, son algunas de las protagonistas del resto de las propuestas.

El Delegado de Fiestas Mayores ha recordado que se ha eliminado el requisito de inspirarse en elementos regionalistas para dar libertad absoluta a los autores. No obstante, desde el Ayuntamiento van a seguir apostando por las portadas históricas «que recojan la sensibilidad de la ciudad en ese año». Por ejemplo este año será la Boda Imperial el siguiente es el centenario de la generación del 27 y cerca está el centenario de Exposición Iberoamericana de 1929.

La muestra puede visitarse desde este martes hasta el viernes 12 de diciembre, de lunes a viernes de 10 a 14 horas y los miércoles de 17:30 a 20 horas, en el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla, situado en la Avenida de la Palmera, 28A.