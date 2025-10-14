Suscríbete a
De ronda con los serenos de Sevilla: los guardianes de las calles

Desde el pasado 1 de octubre, más de medio centenar de agentes cívicos se despliegan por 29 barrios de la ciudad para ofrecer prevención, seguridad y acompañamiento a quienes cierran sus negocios o van de vuelta a su casa

El Ayuntamiento de Sevilla ampliará a 66 el número de serenos antes de finales de 2025﻿

Un grupo de serenos recorre la calle San Jacinto del barrio de Triana
Un grupo de serenos recorre la calle San Jacinto del barrio de Triana VÍCTOR RODRÍGUEZ
Mario Daza

Son las 23 horas de una noche cualquiera en Sevilla. Mientras los últimos negocios echan el cierre y los más rezagados regresan a casa tras una larga jornada, hay quienes pasan toda la madrugada rondando las calles para garantizar la seguridad de los sevillanos. ... Se les distingue a lo lejos, pues su uniforme amarillo fluorescente no deja lugar a dudas de que son ellos. Y no, no son trabajadores de Lipasam como algunos piensan. Son los agentes cívicos que desde el pasado 1 de octubre han pasado a convertirse en una especie de ángeles de la guarda para los ciudadanos. Se sabe que están ahí, vigilantes, por si algo ocurre. Sin parar de andar de un lugar a otro hasta las 7 de la mañana, con los ojos abiertos y los oídos en alerta ante cualquier elemento extraño. Son esos serenos que ha vuelto a recuperar el Ayuntamiento para prevenir, proteger y acompañar al que lo necesite.

