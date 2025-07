Del rojo al negro

El déficit en la red de transporte público de la ciudad es palmario, siendo el metro el verdadero objetivo de la administración municipal para transformar de un golpe esta realidad, pasando de los número rojos a los negros, como el mercado bursátil. Pero mientras tanto la red del suburbano avanza, siendo deseable un ritmo más alto en la programación, el Ayuntamiento no está de brazos cruzados e impulsa proyectos de movilidad que permitan la accesibilidad al Centro y no tener que hacer uso de los coches privados, que se pasa canutas buscando aparcamiento si decides entrar en el casco histórico. El tranvibús es una solución provisional para el metro. ¡Qué no se convierta en permanente! Por ahí, no.

Ver comentarios (0) Reportar un error