Rocío Díaz anuncia que las pantallas del primer tramo de la línea 3 del metro de Sevilla superan ya el 60%

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado a través de las redes sociales que las obras de la línea 3 del metro de Sevilla «marchan a buen ritmo» y que «las pantallas del primer tramo ya superan el 60% de su ejecución». Igualmente, la consejera ha dicho que «desde el Gobierno de Juanma Moreno seguimos cumpliendo con los sevillanos».

A finales del mes de julio, Díaz anunció «el 63% de la línea 3 norte del Metro de Sevilla ya está en ejecución» y que «eso significa que estamos cumpliendo con los plazos previstos». Hasta esa fecha, la consejera de Fomento dijo que «tenemos construidos 1.500 metros lineales de túnel en los tramos 1 y 2» y que la estación de Pino Montano Norte, la única de las doce previstas que va completamente en superficie, «está ya al 95%».

La consejera insistió en su momento en que todos estos trabajos se están llevando a cabo «sin necesidad de cortar el tráfico», algo que vinculó a la «estrecha colaboración» que existe con el Ayuntamiento de Sevilla a la hora de poder coordinar todos los detalles de la obra.