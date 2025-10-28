Los del Río reciben en el Ayuntamiento el Premio Embajador de Sevilla 2025

El Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla ha acogido hoy el acto de entrega del Premio Embajador de Sevilla 2025, un galardón promovido por la Asociación de Empresas Turísticas Sevilla City Centre, con la colaboración de la Asociación de Hoteles de Sevilla, que reconoce ... a aquellas personas que, con su trayectoria, talento y compromiso, han llevado el nombre de Sevilla más allá de sus fronteras. En esta edición, los homenajeados han sido Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, conocidos artísticamente como Los del Río, dos referentes de la música española y auténticos símbolos del espíritu sevillano.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha presidido el acto, ha destacado la relevancia de este reconocimiento y el profundo cariño que la ciudad siente por los galardonados. «Los del Río son alegría, arte y sevillanía. Con su música han hecho bailar al mundo entero y han sabido representar como nadie la esencia de Sevilla, una ciudad abierta, luminosa y hospitalaria», señaló el primer edil, quien ha subrayado que «ellos han llevado el nombre de Sevilla con orgullo y generosidad, convirtiéndose en auténticos embajadores de lo mejor que somos».

Asimismo, Sanz ha agradecido a la Asociación Sevilla City Centre y a la Asociación de Hoteles de Sevilla su compromiso con esta iniciativa, que desde 2018 reconoce a grandes personalidades vinculadas a la ciudad. «Este premio demuestra el enorme potencial de Sevilla y de sus vecinos. Es un orgullo que desde la sociedad civil se impulse un homenaje tan sincero y merecido, que pone en valor a quienes comparten con el mundo nuestra cultura y nuestro modo de entender la vida», ha concluido el alcalde Sanz.