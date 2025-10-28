Suscríbete a
Los del Río reciben en el Ayuntamiento el Premio Embajador de Sevilla 2025

El galardón es promovido por la Asociación de Empresas Turísticas Sevilla City Centre

Los del Río recibiendo el Premio Embajador de Sevilla 2025 en presencia de José Luis Sanz
El Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla ha acogido hoy el acto de entrega del Premio Embajador de Sevilla 2025, un galardón promovido por la Asociación de Empresas Turísticas Sevilla City Centre, con la colaboración de la Asociación de Hoteles de Sevilla, que reconoce ... a aquellas personas que, con su trayectoria, talento y compromiso, han llevado el nombre de Sevilla más allá de sus fronteras. En esta edición, los homenajeados han sido Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, conocidos artísticamente como Los del Río, dos referentes de la música española y auténticos símbolos del espíritu sevillano.

