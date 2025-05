El rifirrafe de Sonsoles Ónega con María del Monte: «Deja de comer dulces»

María del Monte colabora de forma periódica en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 compartiendo sus impresiones sobre temas de actualidad. Desde el pasado mes de noviembre, la reina de las sevillanas se ha hecho un hueco en el formato dando su opinión acerca de cualquier suceso informativo.

Aunque no es colaboradora fija, se ha ganado a la audiencia con su simpatía, cercanía y sinceridad, siendo muy bien recibida por el público. La cantante ha protagonizado un momento en directo que ha sorprendido a todos, pero del que han salido airosas tanto ella como la propia presentadora Sonsoles Ónega.

Lejos de los temas de los que se iba a tratar, se fueron por otros derroteros a cuenta de unos pasteles que la sevillana había llevado al plató de Antena 3 y que fue la propia Ónega la que le recriminó que dejara de comer dulces. Como si de un teatro se tratara ambas inician una conversación a cuenta de ello.

«Oiga usted», le reprende María. «¿Se quiere venir para allá?», le indica Ónega. «Me voy para allá, voy a coger por aquí girando a la derecha», continúa la cantante, dando en el hombro a la presentadora del espacio y provocando las risas.

En ese momento, María tenía su argumento preparado para dejar a Ónega con la palabra en la boca respecto al tema de los dulces. «Que yo no como dulces, los traigo porque tengo el lema de 'Si no adelgazo yo, que engorden los que me rodean'». Eso genera de nuevo risas a la presentadora que arranca a ir a otra parte del plató tras ese giro de los acontecimientos.