O'Kean sobre la Semana Santa de Sevilla: «No se puede estar esperando dos horas en la calle para ver dos pasos»

El catedrático y economista sevillano José María O'Kean Alonso es hijo del sastre sevillano José María O`Kean Blanco, que fue hermano mayor de la Hermandad del Valle. Imparte clases de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla desde 1997 y ... ha ocupado diversos cargos académicos en las Universidades de Cádiz, Sevilla y Huelva, además de ejercer al dirección de la sede en Sevilla de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Investigador de la coyuntura macroeconómica, el impacto económico de las TICs y la economía de la información, entre otras materias, ha publicado el libro «¿Una nueva crisis? Inflación, malestar e incertidumbre» (Conecta).

-¿Cómo ve Sevilla y especialmente el casco histórico?

-Soy un vecino del casco histórico que vive vivo bastante encerrado en casa con mi despacho y mis libros. Pero veo muchos turistas, quizá demasiada gente. No me quejo de no poder entrar en los bares porque voy poco a los bares y prefiero cenar en casa. Veo que la ciudad está más limpia que antes pero la gente va dejando la basura a todas horas junto al a iglesia de San Andrés, que está muy cerca de donde yo vivo. Falta un poco de conciencia cívica pero hace falta que se recoja más la basura en el día.

-Me decía hace siete años que el rey de la calle era el ciclista y que no respetaba, en general, al peatón. ¿Sigue siendo así con la invasión actual de patinetes?

-Ahora los reyes de la calle son dos: los ciclistas y los conductores de patinetes. Y muchos van en contramano, por las aceras o las calles, a velocidades inadecuadas. Y no llevan seguro por si atropellan a alguien. Es algo que no entiendo. He visto a patinetes en contramano, con un teléfono en la mano y con la tora fumando. Y en algunos casos, veo a padres llevando a sus hijos en un patinete, que es un vehículo muy inestable.

-Han aparecido plataformas ciudadanas como Sevilla Quiere Metro o Sevilla City One. ¿Qué opina de la evolución de la sociedad civil sevillana?

-No creo que estos sean movimientos de sociedad civil. Tienen un objetivo particular en una sociedad tan hiperindividualista como la nuestra. La ciudad tenía antes un esquema de protagonismo que eran las hermandades y en la procesión del Corpus se veía desfilar a todos, unos detrás de otros, con el lugar que ocupaba cada uno. Ahora las nuevas procesiones del Corpus son plataformas digitales que reflejan el sentido crítico de la sociedad, su disconformidad con determinadas cuestiones. Pero dudo de que la mayoría persigan el bien común o un nuevo proyecto de ciudad para Sevilla.

-Decía hace siete años que La Semana Santa nos define a los sevillanos y explica por qué no podemos hacer otra cosa… ¿Lo sigue pensando?

-Creo que eso ha cambiado. Se ha masificado mucho y se ha convertido en algo descontrolado. Habría que darle una vuelta y pensar más en las personas que están viendo una cofradía, que no pueden estar dos horas de pie esperando para ver dos pasos. Tiene que ser algo más razonable. Si no lo hacemos, como se ha hecho hasta ahora, se llevan sillitas, se sientan en el suelo y se monta un lío y colapsan la ciudad. Y cambiar el orden de las cofradías es un desastre porque ver los pasos en tal sitio y a tal hora es una tradición. Lo que tú desde pequeño has ido aprendiendo, de pronto te lo cambian todo.

-Dice Joaquín Moeckel que hay que poner numerus clausus y que los nuevos hermanos esperen tres años en salir de nazarenos.

-Podría ser una solución pero esto tiene connotaciones económicas: las hermandades necesitan las papeletas de sitio para hacer su labor y si no les dejas salir, no se van a hacer hermanos. El riesgo de la Semana Santa es morir de éxito.

-¿Somos productivos los sevillanos?

-Hay dos ideas de la productividad. La primera es yo hago lo mismo en menos horas. A los sevillanos y a los españoles, en general, nos gusta charlar, etcétera, y nos demoramos más que los del resto de europeos. La segunda es generar más valor, hacer cosas que valgan más; y ahí nos queda mucho por hacer en Sevilla. También el calor que hace durante muchos meses en Sevilla también va en contra de la productividad.