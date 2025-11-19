La RFEF analiza el posible cambio de fecha de la final de la Copa del Rey en Sevilla

La fecha de la final de la Copa del Rey sigue trayendo cola. La Real Federación Española de Fútbol, encargada de organizar el encuentro, está analizando un posible cambio de fecha del partido que se debería celebrar en un principio el 25 ... de abril en Sevilla. Todo llega después de las conversaciones que han mantenido con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, quienes han solicitado a la RFEF flexibilidad con la fecha de la cita y que se analicen todas las opciones ya que ese sábado coincide con la celebración de la Feria de Abril.

Fuentes de la Federación señalaron a ABC que la fecha venía fijada de antemano antes se designar la sede del encuentro, por lo que ya se habrían contemplado la coincidencia de la final con la Feria de Abril. Sin embargo, el Gobierno ha pedido cintura a la RFEF para estudiar posibles alternativas para no sobrecargar la ciudad en una semana tan complicada como la de Feria, con el evidente despliegue de seguridad que implica este evento en la ciudad.

De hecho, el propio subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, señalaba que no está de acuerdo con la fecha de celebración de la Copa del Rey en la ciudad hispalense debido a que los servicios públicos ya se ven fuertemente tensionados y que la coincidencia con el evento futbolístico podría multiplicar el esfuerzo requerido por las fuerzas de seguridad, el tráfico y otros servicios municipales.

«Sabemos que durante la semana de feria y especialmente el fin de semana se tensionan fuertemente los servicios públicos, especialmente en materia de seguridad. Si a eso le sumamos una final de la Copa del Rey, pues lógicamente el esfuerzo que tienen que hacer los dispositivos de seguridad, las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado o en materia de ferrocarriles o aeroportuarios se multiplica», afirmó Toscano.

El subdelegado señaló de igual manera que es una buena noticia que Sevilla acoja esta final los próximos tres años, pero dejó como reflexión la importancia de pensar «qué tipo de eventos y cuándo se pueden desarrollar esos eventos en la ciudad, garantizando la máxima calidad posible».

Por parte del Ayuntamiento de Sevilla se han mostrado igualmente abiertos al diálogo, señalando por medio del portavoz del Gobierno Municipal, Juan Bueno, que están «barajando todas las posibilidades» en relación a la fecha. También pidió cintura y llevar a cabo «las gestiones necesarias» el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, quien señaló que la coincidencia de fechas provocaría «importantes distorsiones en los servicios públicos».

En el anuncio del acuerdo ante lo medios del pasado lunes, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, no anunció la fecha aunque dijo que sería a «finales de abril». En esta línea, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sí habló del 25 de abril como la fecha elegida para la celebración de este evento deportivo que acogerá la capital andaluza por sexto año consecutivo y que albergará durante los próximos tres.