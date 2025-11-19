Suscríbete a
ABC Premium

La RFEF analiza el posible cambio de fecha de la final de la Copa del Rey en Sevilla

El subdelegado del Gobierno mostró su desaprobación a la celebración de la cita el 25 de abril por el sobreesfuerzo de los servicios públicos

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en la rueda de prensa donde se anunció Sevilla como sede de la final
El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en la rueda de prensa donde se anunció Sevilla como sede de la final EFE
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La fecha de la final de la Copa del Rey sigue trayendo cola. La Real Federación Española de Fútbol, encargada de organizar el encuentro, está analizando un posible cambio de fecha del partido que se debería celebrar en un principio el 25 ... de abril en Sevilla. Todo llega después de las conversaciones que han mantenido con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, quienes han solicitado a la RFEF flexibilidad con la fecha de la cita y que se analicen todas las opciones ya que ese sábado coincide con la celebración de la Feria de Abril.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app