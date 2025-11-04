Suscríbete a
La revista Conde Nast Traveler elige Sevilla como uno de los 10 destinos imprescindibles en Europa

La publicación califica la capital hispalense como «la ciudad más bonita de España» de la que también destaca su apuesta gastronómica y hotelera

Las grandes firmas hoteleras eligen Sevilla

La revista destaca los hoteles de lujo como el Alfonso XIII en Sevilla
Conde Nast Traveler, la revista especializada en viajes y estilo de vida ha realizado un año más la selección de los mejores destinos que visitar de Europa para 2026 entre los que se incluye a Sevilla. Este listado elige lugares que por razones culturales, gastronómicas, ... de aperturas hoteleras, etc, más que nunca merecen una escapada cercana y fomentan las ganas de viajar.

