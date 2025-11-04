La revista Conde Nast Traveler elige Sevilla como uno de los 10 destinos imprescindibles en Europa

Conde Nast Traveler, la revista especializada en viajes y estilo de vida ha realizado un año más la selección de los mejores destinos que visitar de Europa para 2026 entre los que se incluye a Sevilla. Este listado elige lugares que por razones culturales, gastronómicas, ... de aperturas hoteleras, etc, más que nunca merecen una escapada cercana y fomentan las ganas de viajar.

Forma parte de un proyecto global en el que de manera conjunta todas las ediciones de Condé Nast Traveler en España, Reino Unido, India, Alemania, Oriente Medio, China, Estados Unidos e Italia elaboran diferentes listados sobre los destinos que visitar en 2026, incluyendo una lista global y un listado de los lugares que visitar en España y Portugal para 2026.

Los lugares incluidos en las listas (países, ciudades, regiones) se seleccionan en función de las nuevas aperturas y las ofertas más interesantes, con información proporcionada por su red de colaboradores y expertos de todo el mundo. Sevilla elegido como uno de los destinos de Europa que visitar en 2026

El equipo de Condé Nast Traveler España ha elegido Sevilla como destino de Europa que nadie puede perderse este 2026 por la escena gastronómica, llena de innovación, e inauguraciones de hoteles de lujo. Además, la capital andaluza también se incluye en el listado de los 12 destinos de España y Portugal para el 2026.

Gastronomía y oferta hotelera

La publicación destaca que Sevilla podría describirse como, «la ciudad más bonita de España, que hace tiempo que dejó atrás su fama de poco disruptiva y anclada en su legado».

Una ciudad que en los últimos años destaca por su gastronomía, tal y como relatan los editores globales de la publicación: «Bullen aquí los chefs emprendedores, como Marcos Nieto que contribuye a la reputación de Sevilla como ciudad gastronómica a tener en cuenta en 2026 o los restaurantes Cañabota, uno de los restaurantes más emblemáticos de Sevilla, junto con Jaylu, Casa Ruperto, Yebra y otros locales más nuevos que están abriendo por toda la ciudad».

Condé Nast Traveler también resalta de Sevilla su apuesta por la hotelería de lujo: «las marcas internacionales, están apostando por Sevilla, que pronto se situará como el tercer destino de lujo más potente de España (después de Madrid y Mallorca)». En particular destaca los establecimientos abiertos recientemente como La Casa del Limonero, Querencia Sevilla, Cristine Bedford al que califica como «el tercer y más 'chic' hotel de una de las firmas españolas más guays» además del histórico Alfonso XIII. También se enumeran los proyectos que están por venir como el hotel Serras en un «histórico edificio (el que fuera Banco Popular en la avenida de la Constitución, diseñado por Aníbal González y José Espiau) cerca de la Giralda». Así como el Thompson de la Gavidia, el hotel Kimpton en el «bonito convento de San Agustín del siglo XIII», el proyecto de 'Six Senses' en el cortijo de la Caprichosa de Gerena o el Four Seasons de la Plaza Nueva.