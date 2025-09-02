Suscríbete a
La reurbanización de la calle Trajano en Sevilla se pospone a después de Semana Santa

Las obras, que transformarán por completo la estética de esta calle principal del Centro, durarán un año

Las calles Trajano, Pagés del Corro y Méndez Núñez se reformarán antes de 2027

La calle Trajano estará en obras en 2026
La calle Trajano estará en obras en 2026 Raúl Doblado
Javier Macías

Javier Macías

El volumen de obras que están en marcha en el Centro de Sevilla no tiene parangón desde hace 15 años. El Casco Antiguo, así como otras calles principales del resto de la ciudad, está en transformación y una de las vías principales que se van ... a acometer es Trajano. El Ayuntamiento tenía previsto llevar a cabo estos trabajos, con un año de plazo de ejecución, a lo largo de 2025. Sin embargo, la Gerencia de Urbanismo ha preferido posponerlos a después de la Semana Santa por dos motivos. El primero es para evitar que supongan un obstáculo para las cofradías y, el segundo, para no colapsar más las calles del Centro, ya que se trata de una arteria principal por la que acceden los autobuses de Tussam.

