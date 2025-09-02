La reurbanización de la calle Trajano en Sevilla se pospone a después de Semana Santa

El volumen de obras que están en marcha en el Centro de Sevilla no tiene parangón desde hace 15 años. El Casco Antiguo, así como otras calles principales del resto de la ciudad, está en transformación y una de las vías principales que se van ... a acometer es Trajano. El Ayuntamiento tenía previsto llevar a cabo estos trabajos, con un año de plazo de ejecución, a lo largo de 2025. Sin embargo, la Gerencia de Urbanismo ha preferido posponerlos a después de la Semana Santa por dos motivos. El primero es para evitar que supongan un obstáculo para las cofradías y, el segundo, para no colapsar más las calles del Centro, ya que se trata de una arteria principal por la que acceden los autobuses de Tussam.

Las obras se sincronizarán con las de la plaza del Duque, la Concordia y la Gavidia, que también se aplazaron a después de la Semana Santa por los mismos motivos, y se decidió que los trabajos de ampliación del tranvibús que conectará Santa Justa con el Duque comiencen este mes de septiembre por la calle Imagen.

El proyecto de la calle Trajano tiene un presupuesto de ejecución de 2,4 millones de euros y los afrontará Emasesa, ya que se renovarán las redes de saneamiento y abastecimiento, y se aprovechará para reurbanizarla con plataforma única y arbolado, de forma que se gane espacio peatonal. Seguirá el mismo criterio estético que el gobierno de José Luis Sanz está aplicando en todo el Centro, y que ahora mismo se está aplicando en calles como Teodosio, Santa Ángela de la Cruz y Dueñas.

La nueva calle Trajano

El acerado que se instalará tendrá la clásica solería hexagonal que ahora lleva grabado el logotipo de la ciudad, el No&Do, con encintado de granito rosa en los bordillos. En lugar del asfalto, la calle tendrá adoquines.

La obra, aunque se retrasará unos meses, está prevista en dos fases. La primera se ciñe al tramo entre la Alameda de Hércules y la calle Aponte y, la segunda, entre este punto y la plaza del Duque. La intención es que se pueda abrir al tráfico en parte antes de cerrar el siguiente tramo, y afectar así lo menos posible a los residentes con garaje.

La reurbanización de Trajano se vinculará con la transformación que sufrirá el entorno completo de la antigua iglesia de San Hermenegildo. No sólo se reformarán las plazas de la Gavidia (en el tramo más próximo al edificio de la Consejería de Justicia), la Concordia y el Duque, sino también las calles aledañas, como Aponte, que linda directamente con Trajano. Lo mismo ocurrirá con el primer tramo de Jesús del Gran Poder, hasta el cruce de San Miguel, Las Cortes, Teniente Borges y San Juan de Ávila. Por otro lado, en los próximos días deben comenzar las obras de reurbanización de Santa Vicenta María.

El PMUS

La reforma completa de la calle Trajano es una apuesta histórica de la ciudad. El anterior gobierno municipal la incluyó en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible como uno de los ejes peatonales previstos. Sin embargo, ninguno de los proyectos que se incluían en ese documento que debía marcar la hoja de ruta a seguir se ha cumplido. Trajano se transformará, pero no se peatonalizará, ya que las paradas de Tussam seguirán estando en el Duque, así como los taxis, siendo ésta la calle principal por la que acceden los autobuses.

Al mismo tiempo, también se está proyectando la transformación completa de la Alameda de Hércules para convertirla en una plaza salón, como fue en origen, eliminando el aspecto degradado que tiene actualmente, pese a ser una zona de moda y haberse reurbanizado hace escasamente una década.