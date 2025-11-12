Los retos a los que se enfrenta Carmen Vargas en la Universidad de Sevilla

Carmen Vargas afronta su primer y único mandato como rectora -los estatutos establecen que los mandatos no se pueden alargar más allá de seis años- con varios retos a los que tendrá que hacer frente con el personal que le acompaña y las decisiones ... que tomará en el futuro. Su programa explica algunas de las medidas a adoptar, pero la mayoría de la comunidad universitaria conoce en qué aspectos las decisiones de la nueva rectora contribuirán a mejorar el contexto actual de la US.

Relevo generacional

La Universidad de Sevilla se acerca en próximos años a la jubilación masiva de docentes, investigadores y personal de gestión. La generación del baby boom llega al final de su etapa laboral y eso va a implicar que Vargas y su equipo tengan que trabajar en la renovación de la plantilla, mejorar los procesos de acreditación y estabilización y contribuir a la promoción académica. Evitar la fuga de talentos a otras universidades se antoja necesario.

Docencia actualizada

La calidad docente y la implantación de nuevas metodologías requieren incentivar el aprendizaje activo, el uso de herramientas como la inteligencia artificial, la revisión de planes de estudio o el fomento de la evaluación formativa. La US debe adaptar su docencia a la realidad digital.

Universidad y empresas

La universidad y la empresa deben estar interconectadas. Unir proyectos de investigación con empresas en los que desarrollarlos a través de la captación de fondos europeos y la colaboración mutua es parte inherente al desarrollo del personal universitario. Vargas busca este desarrollo investigador con una Oficina de Transferencia de Conocimiento reforzada, con el objeto de que la US esté entre las universidades más competitivas en I+D+i.

Infraestructuras

Restan pendientes obras por culminar, importantes para la Universidad, como el aulario del Cateps, el Museo de la US, la ampliación y renovación de facultades de Medicina, Psicología e Ingenieros. Además, muchos edificios necesitan reformas, ampliaciones o la mejora de la eficiencia energética. Vargas tiene el compromiso de acelerar el Plan de Infraestructuras 2025-2030.

Internacionalización

La US, por tamaño y prestigio, necesita tener presencia a nivel internacional en universidades más prestigiosas y con un mayor número de plazas para los estudiantes que deseen potenciar sus estudios con acuerdos de colaboración. También en sentido contrario, con extranjeros que sigan eligiendo Sevilla para su formación. Convertir la US en un campus global que ayude a incrementar el prestigio global en los rankings.

Atención al estudiante

Promover la vida en el campus del estudiantado, que se vuelva a sentir identificado con la institución y que se fomente su participación. Además, conviene mejorar los servicios de orientación, salud mental y apoyo psicológico.

Gobernanza más cercana

Acercar la figura de la rectora a personal y alumnado, con total transparencia y cercanía, contribuye a alejar la imagen del máximo representante de la US como figura superior. Vargas se ha comprometido a gobernar de forma abierta, colaborativa y con rendición de cuentas.