Suscríbete a
ABC Premium

Los retos a los que se enfrenta Carmen Vargas en la Universidad de Sevilla

La universidad es una entidad gigante que tiene aspectos a mejorar para adecuarse a los tiempos que corren

Así es el programa de Carmen Vargas, nueva rectora de la US: solvencia, confianza y transformación

Carmen Vargas, nueva rectora de la US
Carmen Vargas, nueva rectora de la US Manuel Olmedo
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Carmen Vargas afronta su primer y único mandato como rectora -los estatutos establecen que los mandatos no se pueden alargar más allá de seis años- con varios retos a los que tendrá que hacer frente con el personal que le acompaña y las decisiones ... que tomará en el futuro. Su programa explica algunas de las medidas a adoptar, pero la mayoría de la comunidad universitaria conoce en qué aspectos las decisiones de la nueva rectora contribuirán a mejorar el contexto actual de la US.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app