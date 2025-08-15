Retenciones kilométricas en la AP-4 y la A-49 por la salida hacia las playas La AP-4 registra además atascos en el sentido Sevilla en Las Cabezas y también hay incidencias en la variante de Bellavista

Los tramos sevillanos de las autovías AP-4 y A-49 registran más de nueve kilómetros de retenciones en ambos casos en sus sentidos hacia Cádiz y Huelva, respectivamente, coincidiendo con las primeras horas de este viernes festivo nacional que se une al fin de semana conformando un puente de tres días en pleno agosto.

Según han informado a ABC fuentes del Centro de Gestión del Tráfico en Andalucía Occidental, sobre las 11,00 horas el sentido Cádiz de la autovía AP- 4 contabilizaba ya más de nueve kilómetros de retenciones en el tramo correspondiente a Las Cabezas de San Juan, desde donde parte la carretera A-471, que enlaza dicha autovía con Sanlúcar de Barrameda, en la costa gaditana.

En ello ha incidido un accidente múltiple en el que se han visto involucrados cuatro vehículos en el carril izquierdo del punto kilométrico 39, poco antes de las 11,00 horas.

Este mismo tramo de la autovía AP-4, pero en sentido Sevilla, registraba unos tres kilómetros de atascos a esa misma hora, según ha precisado el Centro de Gestión del Tráfico.

A ello se suman, además, unos dos kilómetros adicionales de retenciones en la denominada como variante de Bellavista, que conecta la ronda de circunvalación de Sevilla, la SE-30, con la autovía A-4 y por ende con la AP-4 a continuación.

En el caso de la autovía A-49, sobre las 11,00 horas registraba igualmente nueve kilómetros de retenciones en el sentido Huelva, concretamente en el tramo comprendido entre Benacazón, donde se extingue el tercer carril, y Huévar del Aljarafe.