Retenciones en el entorno de Tablada por una colisión entre dos motos El accidente se ha saldado con uno de los conductores herido y la movilización del 061 y la Policía

La avenida de Juan Pablo II de Sevilla capital ha sido la tarde de este jueves el escenario de un accidente de tráfico acontecido por una colisión entre dos motos, que ha motivado retenciones de tráfico en la zona.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 han informado de que el accidente ha acontecido poco antes de las 15:45 horas, en la franja horaria aún abarcada por la salida de los centros de trabajo o académicos.

Dos motos han colisionado con el resultado de uno de los conductores herido en el suelo, así como incidencias en la circulación al obstaculizar la misma. De hecho, varios de los testigos aludían a retenciones a causa del accidente.

Han acudido al lugar del siniestro dotaciones de la Policía y de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061, que han asistido al motorista herido.

Más temas:

Tráfico

Emergencias

Conductores