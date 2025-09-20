Este restaurante de Sevilla regala un plato gratis a quienes consigan comerse su plato estrella en un minuto

Los noodles Buldak son el plato estrella del restaurante de Sevilla que regalará un plato gratis a quienes consigan comérselo en un minuto

Sevilla se prepara para una explosión de sabores asiáticos. Y es que este domingo 21 de septiembre, el restaurante 'Ñam Ñam' abrirá sus puertas en pleno corazón de la ciudad, ofreciendo una propuesta gastronómica única que fusiona lo mejor de la cocina de Tailandia, Vietnam, Corea, Singapur y otros muchos lugares de Asia.

Restaurante Ñam Ñam Dirección: Calle Alfonso XII 11 - Sevilla 41001.

Horario de inauguración: domingo 21 de septiembre, de 10.00 a 20.00 horas.

Web: no tiene, sino cuenta de Instagram.

En su carta destacan los noodles y ramen preparados al estilo tradicional, con opciones tanto picantes como suaves. Además, como producto exclusivo, ofrece té tailandés con helado.

Y para celebrar su inauguración, 'Ñam Ñam' ha preparado una sorpresa especial para los más atrevidos, pues regalará un plato gratis a quienes consigan comerse su plato estrella en tan solo un minuto. Un reto a priori sencillo, pero que no está exento de complejidad.

Además de descubrir los sabores únicos de 'Ñam Ñam', los comensales más valientes podrán enfrentarse a un desafío realmente picante: comerse unos noodles Buldak en apenas un minuto. Los participantes pueden elegir entre dos variantes de este plato estrella, y lo mejor de todo es que participar es gratis. Eso sí, se recomienda tener estómago fuerte, porque la intensidad del picante está garantizada. Quienes logren superar el reto recibirán como recompensa un refrescante Thai Tea o un bingsu.

Sin embargo, para quienes no toleren el picante no hay ningún problema ya que, solo subiendo una foto a stories de Instagram, los comensales podrán conseguir un delicioso bingsu gratis en 'Ñam Ñam'. De esta forma, todos tienen la oportunidad de disfrutar de algo especial durante la inauguración del local este domingo 21 de septiembre.

