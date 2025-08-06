Restablecida la circulación de trenes entre Sevilla y Madrid

Desde la media tarde del pasado martes 5 de agosto hasta las 05,18 horas de la madrugada del miércoles 6 de agosto, la circulación de trenes de alta velocidad de larga y media distancia entre Majarabique y Sevilla Santa Justa ha estado suspendida.

La cuenta de información de Renfe señalaba en su perfil a que estaba «suspendida la circulación de trenes de Alta Velocidad entre Majarabique y Sevilla debido a una incidencia que ha dejado sin tensión la catenaria a ambas vías entre las estaciones de Majarabique y Sevilla Santa Justa.

A las 01,17 horas de la madrugada, los equipos de electrificación de Renfe consiguieron recuperar la tensión en la vía 1. Los pasajeros del Avant 08505 fueron trasladados al Avant 08785 y reanudaron la marcha hacia su destino.

Los trenes afectados que conectan con la capital andaluza fueron el Avant Málaga-Sevilla, con llegada prevista a las 20,24 horas, que ha quedado detenido entre Hornachuelos y Guadajoz; o el Alvia Madrid-Huelva, con hora de finalización del viaje a las 22,02 horas.

También se vio afectado el Avant Granada-Sevilla, con llegada a las 21,09 horas, quedándose estacionado en la vía 2 entre Majarabique y Sevilla; el Ave Sevilla-Madrid, previsto para llegar las 23,50 horas, que está estacionado en la vía 3 de Sevilla; el AVE Barcelona Sants - Sevilla (21,24 horas), entre Hornachuelos y Guadajoz; o el Avant de Sevilla que salía a las 21,36 horas para Córdoba, que finalmente no ha salido de la estación.

Asimismo, el AVE Figueres-Vilafant a Sevilla (con llegada a las 22,16 horas) quedaba estacionado en Hornachuelos; y el Avant Málaga a Sevilla, previsto para finalizar su viaje a las 22,27 horas, se quedaba en Córdoba. Adif enviaba una locomotora diésel desde Hornachuelos para tratar de remolcar el tren MD 13931, «que está sin tensión en las proximidades de Sevilla».

✅A las 05:18 h. ha quedado solucionada esta incidencia. Los trenes de alta velocidad circulan con normalidad entre Sevilla Santa Justa y Majarabique. https://t.co/SE3DQAAAje — INFOAdif (@InfoAdif) August 6, 2025

A media noche el alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz, anunció que agentes de la policía local, bomberos, protección civil y servicios de emergencia atendieron a los pasajeros que estaban en el interior del tren que se quedó parado en Miraflores.

Por su parte, Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Interior y Diálogo social ha declarado ante los micrófonos de La Cadena Ser que a parte de la multitud de incidencias, se ha tenido que prestar «atención sanitaria a multitud de pasajeros»

Además, ha reclamado al Gobierno Centaral inversión ferroviaria en Andalucía ya que «la mayoría de incidencias son fallos de Adif y la gente esta cansada de este caos»