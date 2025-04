Las reservas hoteleras en Sevilla para Semana Santa superan las del año pasado

La Semana Santa es una época del año muy esperada por los hoteleros de la ciudad. Sevilla vive su auténtico boom turístico en la primavera y las reservas se disparan por parte de todos aquellos que desean ver las procesiones en una de las ... semanas más importantes del año en la capital hispalense. Los datos no dejan lugar a dudas. A pocos días del inicio de esta celebración las reservas hoteleras en Sevilla ya se encuentran en un dos por ciento más que el pasado año. La media de reservas desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección ya alcanza el 78% del total de plazas hoteleras disponibles, lo que es dos puntos superior a la que ofreció la Semana Santa del 2024, de infausto recuerdo por las condiciones meteorológicas que enturbiaron una fecha tan clave para el sector.

Precisamente el tiempo es el mayor juez para determinar si los registros acaban siendo aún mejores o, incluso, empeoran a última hora. Cabe tener en cuenta que hay una parte de las reservas ya realizadas que son reembolsables para los clientes en caso de cancelación. Con un precio más elevado que las que no se pueden cancelar, el usuario de la plaza hotelera se permite así tener una vía de escape para poder recuperar su inversión si el tiempo no va a permitir disfrutar de la ciudad y de las procesiones. Sin embargo, la gran mayoría de las vacantes reservadas en los hoteles de Sevilla se han realizado con la opción de no reembolsar el importe, por lo que la presencia de estos turistas está asegurada.

El día de mayor número de reservas hoteleras se encuentra en el Jueves Santo, en el que ya están ocupadas el 84% de las plazas, en detrimento del Domingo de Resurrección que, como es obvio, tiene el menor índice de ocupación con un 68,20%. Sea como fuere, las previsiones meteorológicas, tan populares en estas fechas por los cofrades que ansían que las mismas les sean favorables para poder sacar a sus imágenes a la calle, también son relevantes para el sector hotelero, que entienden que los días soleados favorecen mucho más que el índice de ocupación no decaiga e, incluso, crezcan. Son cientos los clientes que deciden hacer su reserva a última hora, cuando los cielos garantizan un tiempo sin grandes lluvias.

También hacen su particular agosto en pleno abril los restaurantes y establecimientos de hostelería de la ciudad. Desde la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia apuntan que el Domingo de Ramos está ya todo prácticamente reservado. En los establecimientos clásicos de la ciudad es tarea casi imposible coger una mesa para comer en este primer día de la Semana Santa. «Si la gente está acostumbrada ya a reservar en días normales, en Semana Santa es que es obligatorio reservar para poder comer en algún lado del centro de Sevilla. Son días de mucho trabajo», señala Alfonso Maceda, presidente de esta asociación.

Unos hosteleros que se deben acoger a la normativa especial para la Semana Santa que, por ejemplo, les impide tener mesas bajas y sillas en los veladores, o les impide vender bebidas para consumo en la calle en el paso de las cofradías, más allá de zumos, cafés o agua.

El otro 'agosto', la Copa

También tiene visos de convertirse en una vía de ingresos extraordinaria para los comercios locales la final de la Copa del Rey que se celebrará el 26 de abril en el estadio de la Cartuja. Los hoteleros, a través de su presidente. Manuel Cornax, apuntan a un «lleno técnico» en las plazas de la ciudad, ya que los dos contendientes que se disputarán el trofeo, Real Madrid y F. C. Barcelona, atraen a muchos seguidores tanto de España como del extranjero. En el caso de los establecimientos de hostelería también se esperan grandes ventas por los aficionados que llegarán a vivir el ambiente de la final horas antes del partido.