Rescates de ancianos y bebés de una guardería entre las actuaciones de la Policía Nacional por las riadas en Sevilla

La Policía Nacional desplegó durante el pasado martes, 28 de octubre, un refuerzo operativo en Sevilla a consecuencia de las fuertes lluvias que provocaron importantes dificultades en toda la ciudad, con el que se gestionaron el 98,4% de las llamadas de auxilio transmitidas ... por el teléfono 112. Dentro de las innumerables demandas ciudadanas recibidas durante este pasado miércoles, ha destacado una serie de acciones y auxilios humanitarios que afectaron a personas especialmente vulnerables y que «habrían sido gravemente afectadas de no haber sido asistidas a tiempo».

Según ha informado el Cuerpo en una nota, la primera de dichas actuaciones se inició tras el aviso recibido en la Sala Cimacc 091 que alertaba de una mujer de avanzada edad atrapada en su vivienda. Los agentes consiguieron con gran dificultad acceder al domicilio, localizar a la afectada con el agua hasta la cintura y permanecer junto a ella hasta la llegada de un familiar.

Posteriormente, los agentes fueron requeridos por vecinos de la calle Aragón, donde el agua había anegado rápidamente y por completo la vía. En una escuela infantil se encontraba con bebés en su interior y con riesgo evidente ante la subida constante del nivel del agua que entraba en el establecimiento. Los agentes colaboraron en la evacuación de todos los menores, que fueron trasladados a un edificio colindante con ayuda de vecinos, quedando fuera de peligro.

En esa misma ubicación, los agentes de Policía Nacional también auxiliaron a personas mayores y con movilidad reducida en distintos domicilios de la misma calle. Entre ellas, un hombre en silla de ruedas que fue evacuado hasta la cuarta planta de su propio edificio para garantizar su seguridad.

Igualmente el caso de una mujer de 84 años que presentaba una fractura abierta en la pierna y sangraba abundantemente. Los agentes practicaron los primeros auxilios y estabilizaron a dicha persona, permaneciendo a su lado para tranquilizarla en todo momento hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Dada la dificultad de acceso por la acumulación de agua, colaboraron posteriormente en el traslado de la víctima hasta la ambulancia y en la escolta del vehículo sanitario hasta el Hospital Virgen del Rocío debido a la gravedad de las heridas y la dificultad del tráfico rodado.

Adicionalmente y debido a que la lluvia provocó que el nivel de agua se elevase más de un metro de altura en la calzada, los agentes desplegados comprobaron todos los vehículos estacionados para descartar la presencia de personas atrapadas.

Una vez asegurada la zona, los actuantes permanecieron en el lugar hasta la llegada de Bomberos. El Cuerpo ha destacado el «altísimo grado de respuesta» a las demandas ciudadanas recibidas, todas relacionadas con auxilios humanitarios. A pesar del inmenso volumen de llamadas telefónicas recibidas al 091, así como las transferencias provenientes desde 112, se gestionaron el 98,4% de las llamadas.

Finalmente, la Policía ha resaltado que la mayoría de las mismas se circunscribieron entre las 13,00 y las 17,30 horas, «pudiendo garantizar no solo la atención telefónica sino también el envío de recursos policiales, demostrando la fortaleza del sistema y la capacidad de gestión de recursos de la Policía Nacional».