Rescates de ancianos y bebés de una guardería entre las actuaciones de la Policía Nacional por las riadas en Sevilla

La Policía Nacional gestiona el 98,4% de las llamadas del 112 durante las fuertes precipitaciones

Un diluvio «récord» de 115 litros causa un caos histórico en toda Sevilla

El día después del diluvio en Sevilla: «No terminaremos de sacar agua hasta mañana»

Inundaciones en Sevilla el día de la riada
S.L.

La Policía Nacional desplegó durante el pasado martes, 28 de octubre, un refuerzo operativo en Sevilla a consecuencia de las fuertes lluvias que provocaron importantes dificultades en toda la ciudad, con el que se gestionaron el 98,4% de las llamadas de auxilio transmitidas ... por el teléfono 112. Dentro de las innumerables demandas ciudadanas recibidas durante este pasado miércoles, ha destacado una serie de acciones y auxilios humanitarios que afectaron a personas especialmente vulnerables y que «habrían sido gravemente afectadas de no haber sido asistidas a tiempo».

