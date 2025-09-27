Renovadas las pistas deportivas del colegio público Vara de Rey de Tablada tras 28.000 euros de inversión

Las pistas deportivas del colegio público Vara de Rey, en el barrio de Tablada, han sido renovadas mediante una actuación de mejora promovida por el Ayuntamiento de Sevilla.

En este sentido, el concejal del Consistorio responsable del Distrito Los Remedios, Manuel Alés, y la edil de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, han inspeccionado el resultado de estos trabajos impulsados por el propio distrito y que «mejoran de manera rotunda esta zona común de este centro educativo que estaba totalmente abandonada», como ha destacado Gastalver.

Esta actuación ha contado con una inversión de más de 28.000 euros y se une a la otra pista del centro ya renovada por el actual gobierno municipal en 2023 con una inversión de 13.000 euros y a «los más de 20 centros que ya cuentan con unos espacios similares totalmente a punto tras la ejecución de más de 1,4 millones de euros», señala el Consistorio hispalense.

Así, desde ahora, la pista del Vara de Rey cuenta con un tratamiento de primera calidad que mejora la práctica deportiva del alumnado, mejora su seguridad y soluciona problemas de agrietamiento de la zona deportiva de este colegio público de la ciudad.

Por todo ello, Gastalver ha destacado «la importancia de estos trabajos que buscan mejorar el día a día y las herramientas para la educación de nuestros pequeños, así como los beneficios para toda la comunidad educativa». «Estos trabajos se enmarcan dentro de la avalancha de obras que venimos realizando, estamos ejecutando y llevaremos a cabo en los colegios públicos de Sevilla, para sacarlos así del abandono de décadas», ha señalado la concejala.

«Los colegios de Sevilla están en marcha. La hoja de ruta marcada para recuperar del abandono los colegios de Sevilla sigue su camino. Una inversión que no es más que la punta del iceberg de todo el trabajo que desarrollaremos para sacar del abandono los colegios de la ciudad», ha finalizado Gastalver.