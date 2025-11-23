El renacimiento del estadio de la Cartuja: de albergar 12 partidos en 20 años, a más de 40 en seis

El reciente acuerdo adoptado por la Real Federación Española de Fútbol con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla para prorrogar por tres años más que el estadio de la Cartuja acoja la final de la Copa del Rey de fútbol ha ... vuelto a poner en primera plana el renacimiento de este recinto. El estadio, construido en 1999, ha pasado de estar en estado de abandono a ser sede de los mayores eventos deportivos y culturales, con conciertos de artistas de relevancia internacional, partidos de selecciones nacionales en la Eurocopa 2020 y sede temporal del Real Betis Balompié durante las temporadas que duren las obras de la grada de preferencia del Benito Villamarín. De acoger 12 partidos en 20 años, a sumar ya 23 en cinco años, con una proyección de albergar un mínimo de 40 más entre esta temporada y la próxima.

Una revitalización que tendrá uno de sus puntos álgidos en el año 2030, cuando Sevilla vuelva a acoger, 48 años después, partidos de uno de los mayores eventos deportivos (junto a los Juegos Olímpicos) y uno de los mejores escaparates de imagen de la ciudad de cara al mundo, el Mundial de Fútbol, en el que la Cartuja será una de las sedes.

El antes y el después de este estadio llegó en 2018, cuando se decretó el cierre del mismo por problemas en la cubierta y con las dudas de quién asumiría los 15 millones que constaría su arreglo para seguir acogiendo eventos. De hecho, cuando se decretó su cierre, no existía ningún evento programado en 2019 en dicho estadio, evidenciando el estado de abandono del mismo. Atrás quedaban 120 millones de euros de inversión en un recinto ideado para reunir a Sevilla y Betis en un mismo estadio en la ciudad, algo que acabaría fracasando por la negativa final de ambos clubes.

En 2018 se decretó el cierre del estadio por problemas en la cubierta; el estado de abandonó provocó que incluso se planteara su demolición

En sus primeros 20 años, el recinto ubicado a medio camino entre los terrenos de Sevilla y el termino municipal de Santiponce, albergó el Mundial de Atletismo de 1999, gran evento del primer período del edificio. Aquello fue la chispa que ideó la intentona fallida de aspirar a organizar unos Juegos Olímpicos en la ciudad, que tuvo que conformarse después con otros eventos de gran calado, pero no de semejante nivel. Así, hasta 2019, el estadio de la Cartuja acogió cuatro partidos de la selección española (ante Croacia, Argentina, Países Bajos y China), dos finales de la Copa del Rey (1999 y 2001), una final de la Copa de la UEFA (entre Celtic y Oporto en 2003) y dos finales de la Copa Davis de tenis (las celebradas en 2004 y 2011). Entre medias, también acogió partidos del Real Betis (ante Villarreal, Real Sociedad, Getafe y Valladolid), y Sevilla (ante el Real Madrid), quienes cumplían con los encuentros de cierre por sanción de sus respectivos estadios.

El Oporto de José Mourinho se proclamó campeón de la Copa de la UEFA en la final disputada en la Cartuja en 2003 AFP

Estos fueron los eventos deportivos que más público congregaron en la Cartuja hasta su remodelación. La cultura sí que reunió a más espectadores en los conciertos multitudinarios que se llevaron a cabo en la primera etapa. Así, se estima que el concierto de U2 en 2010 congregó a unos 80.000 fanáticos en las gradas y pista del recinto, si bien estas cifras no constan como oficiales. También ofrecieron su show en la Cartuja artistas de renombre internacional como AC/DC, Bruce Springsteen, Madonna o Maná, y otros a nivel nacional que congregaron a numerosas personas como el primer concierto de Operación Triunfo (unas 60.000 personas), Alejandro Sanz, Manuel Carrasco (45.000 personas) o Héroes del Silencio (70.000 personas).

2019, punto y aparte

En 2019 el popular Juanma Moreno sale elegido como presidente de la Junta de Andalucía tras 40 años de gobierno socialista y decide junto a su equipo de gobierno darle un nuevo impulso al estadio de la Cartuja, sobre el que ya existía un proyecto de derribo en la última etapa del PSOE al frente de la Junta. Desde entonces hasta la actualidad, el gobierno andaluz ha invertido 20 millones de euros en la mejora del recinto, especialmente con la gran obra que se llevó a cabo en 2024, con la retirada definitiva de la pista de atletismo para dar paso a un nuevo graderío que convertía el estadio en un campo de fútbol de casi 72.000 espectadores, el tercero más grande del país tras Camp Nou y Santiago Bernabéu. Esa apuesta no ha sido únicamente económica, sino también política, ya que los contactos con las distintas instituciones han logrado que la Cartuja acoja muchos más eventos en cuatro años que en los primeros 20.

Lance del España-Eslovaquia de la Eurocopa 2020, disputado en el estadio de la Cartuja EFE

Así, desde su rehabilitación el estadio ha albergado cuatro partidos de la Eurocopa 2020 (disputada en 2021), que vino marcada por el Covid, motivo por el cual la asistencia fue menor al estar reglamentada por medidas de salud. También ha acogido seis finales de la Copa del Rey consecutivas, a las que se le añadirán otras tres más por el acuerdo firmado el pasado martes con la RFEF, y albergó igualmente una final de la Supercopa de España (Athletic-Barcelona, 2021). España, con su último duelo ante Turquía del pasado martes, ha jugado en este recinto ocho veces después de las obras, tres en la Eurocopa 2020 (ante Suecia, Polonia y Eslovaquia) y cinco duelos clasificatorios para los diferentes torneos (Alemania, Kosovo, Suecia, Escocia y Turquía). Sin ir más lejos, desde su reactivación para el uso deportivo, la Cartuja ha sido el estadio favorito de España, donde más partidos ha jugado por delante de la ciudad de Madrid (cuatro partidos entre Bernabéu y Metropolitano).

A nivel deportivo, el gran empujón que va a recibir el estadio es la presencia del Real Betis en sus instalaciones durante las próximas dos o tres temporadas. Una media de más de 50.000 espectadores acude a las gradas en los partidos de las tres competiciones en las que está inmerso el equipo de Manuel Pellegrini, poniendo así a prueba todas las reformas y el plan de movilidad diseñado por el ayuntamiento, las autoridades y el propio club para la llegada y salida de los aficionados al recinto.

El mayor registro de espectadores en un evento de la Cartuja lo tiene Ibai Llanos, que metió en 'La Velada' a 80.000 personas

El gran espectáculo deportivo que ha marcado registros en el estadio de la Cartuja lo tiene Ibai Llanos, el streamer español que con su Velada logró registrar el récord de asistencia del recinto con 80.000 personas presentes en esta cita que combina actuaciones musicales con combates de boxeo. Ibai superó en asistencia al concierto hasta entonces más multitudinario en España, que fue el de Manuel Carrasco, que había congregado a 74.345 fieles. El período post reforma también ha traído otros grandes conciertos a la Cartuja, como es el caso de los realizados por Rosalía, Red Hot Chili Peppers, AC/DC o Luis Miguel. Para muestra, un botón, sólo en el año 2023 se llevaron a cabo 14 macroeventos que atrajeron a 290.000 espectadores.

Objetivo 2030

El camino recorrido con el estadio de la Cartuja no ha terminado. La Junta de Andalucía tiene previsto una segunda fase de intervención que debería comenzar en el primer trimestre de 2027 y que tendrá un presupuesto de unos 100 millones de euros. Esta segunda fase debe culminar la modernización del recinto y sus terrenos anexos. La actuación conllevará una reforma integral de las instalaciones para adaptarse a los estándares de la FIFA, incluyendo la sustitución de las fachadas y piel del estadio, además de una mejor ordenación de las parcelas aledañas para mejorar drásticamente la movilidad para un acceso y salida más fluido.