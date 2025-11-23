Suscríbete a
ABC Premium

El renacimiento del estadio de la Cartuja: de albergar 12 partidos en 20 años, a más de 40 en seis

Desde su reactivación en 2019 y la reforma del pasado año, se ha convertido en el tercer estadio más grande, el que acoge más finales de Copa y más partidos de la selección

La opinión de Adriano: Estadio nacional

Vista del remodelado estadio de la Cartuja
Vista del remodelado estadio de la Cartuja Víctor Rodríguez
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El reciente acuerdo adoptado por la Real Federación Española de Fútbol con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla para prorrogar por tres años más que el estadio de la Cartuja acoja la final de la Copa del Rey de fútbol ha ... vuelto a poner en primera plana el renacimiento de este recinto. El estadio, construido en 1999, ha pasado de estar en estado de abandono a ser sede de los mayores eventos deportivos y culturales, con conciertos de artistas de relevancia internacional, partidos de selecciones nacionales en la Eurocopa 2020 y sede temporal del Real Betis Balompié durante las temporadas que duren las obras de la grada de preferencia del Benito Villamarín. De acoger 12 partidos en 20 años, a sumar ya 23 en cinco años, con una proyección de albergar un mínimo de 40 más entre esta temporada y la próxima.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app