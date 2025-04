Reloj de obras

Alucina Adriano con la rapidez de la ejecución de las obras que se proyectan ahora en Sevilla y en especial con las del estadio olímpico y el anuncio de mejoras en los accesos que, dicen. estarán listas antes del 26 de abril, fecha de la Final de la Copa del Rey:

«¿A dónde vamos a llegar? Sevilla entregará a tiempo la obra de la reforma del estadio Olímpico para la final de la Copa del Rey. Y no contenta con eso va y adecentará los accesos, los iluminará, podará y creará un nuevo vial... Es de locos. Igual en otros treinta años hasta resulta cómodo y fácil llegar a un concierto o un partido de fútbol allí, e incluso aparcar. ¿Dónde quedó aquel espíritu de la Expo? ¿De sus obras inconclusas, de esos días de infarto por que llegaba la inauguración y no estaban terminados los pabellones? Ahora Sevilla reasfalta sus avenidas en un fin de semana. Un visto y no visto. El reloj natural de Sevilla se está echando a perder. Qué será lo próximo ¿Un Domingo de Ramos sin retrasos en la carrera oficial?»