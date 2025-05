Recurren al TSJA la modificación del PGOU de Sevilla por «discriminar» a las viviendas turísticas

El Ayuntamiento de Sevilla quiso ponerle coto al libre albedrío de las viviendas de uso turístico, pasando de calificarlas como de uso residencial a servicio terciario de hospedaje. Esta modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) se aprobó en ... el último pleno municipal del pasado mes de abril, tras meses de estudio y tramitación y pasó a imponerles las mismas condiciones, requisitos de implantación y ubicación que hoteles, hostales, pensionesy apartamentos turísticos.

Ese frenazo al crecimiento desmesurado de este tipo de negocios en los barrios céntricos y de mayor atracción para los visitantes «pone en riesgo el modelo productivo de la ciudad de Sevilla». Así lo cree la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro), entidad que ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso contencioso administrativo contra la modificación del PGOU de Sevilla aprobada por el Ayuntamiento.

Esta asociación argumenta en su recurso que el nuevo PGOU «impone una serie de limitaciones y barreras» a las viviendas con fines turísticos que «discrimina injustificadamente» a este sector del turismo y «limita, sin causa jurídica que lo avale, el derecho a la propiedad privada». AVVAPro ya mostró en su momento su disconformidad con la modificación del PGOU y alegó que esta medida genera una gran incertidumbre en los más de 8.000 propietarios de la capital sevillana entre pymes, autónomos y familias. «La medida se tomó de forma unilateral y sin consensuar ni consultar con el sector».

1.800 millones

Los datos que manejan desde AVVA estiman en 1.800 millones de euros los beneficios que generará su sector durante este ejercicio en toda la región. Respaldados por estas estimaciones, denuncian que «la norma va en contra de la profesionalización del sector y de un modelo de turismo de calidad. Las mejores viviendas de mayor precio y que atraen a clientes con mayor poder adquisitivo no son precisamente las de los bajos y primera planta», que es lo que se va a permitir a partir de ahora con la nueva medida del Ayuntamiento de Sevilla. El cambio de calificación de los alojamientos con fines turísticos como servicio terciario de hospedaje y no como de uso residencial «no está ni justificado, ni es proporcional y tampoco es de interés general, por lo que no cumple ninguno de los requisitos que permiten su adopción».

Además, su secretario general añade que el procedimiento seguido para dicha modificación no cuenta con el informe preceptivo de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía sobre los eventuales obstáculos y barreras a la unidad de mercado.

Graciani recuerda que «el impacto económico de este tipo de alojamientos en Sevilla en 2019 fue de 157 millones de euros, y 6 de cada 10 euros de esos ingresos se destinó a comercio de cercanía, restauración y transporte. El sector genera actualmente un empleo directo de más de 1.300 trabajadores, a lo que hay que añadir los cerca de 2.700 de empleo indirecto que acarrea». AVVAPro representa a más de 65.000 plazas con fines turísticos en toda Andalucía, unas 20.000 en Sevilla.