¿Qué tendrá el Rectorado de la Universidad de Sevilla que todos quieren ocuparlo?

¿Qué tendrá el despacho del rectorado de la Universidad de Sevilla que tantos quieren ocuparlo? Este martes concluye el plazo formal para presentar candidatura a rector de la Hispalense, un proceso para el que hay ya siete aspirantes y que por primera vez ... en veinte años será por sufragio universal ponderado.

El último en anunciar su candidatura es Alfonso Castro, catedrático de Derecho Romano y ex decano de Derecho, que aspirará al cargo y que se considera el más crítico de todo los candidatos ya que ha mantenido sonoros desencuentros con el actual rector. «El actual rector sólo quería perpetuarse en el poder», dice en declaraciones exclusivas a ABC el candidato Alfonso Castro que hace pública su candidatura el último día habilitado para ello.

El principal atractivo de estas elecciones es que serán las primeras que tengan lugar en la Universidad de Sevilla por sufragio universal ponderado en más de veinte años. Será un proceso al que está llamada toda la comunidad universitaria, en la que se incluyen estudiantes, profesores y personal de administración de servicio aunque no vale igual el voto de todos ya que se aplicará una ponderación del voto.

Al proceso concurren, si este martes no llega ninguna sorpresa de última hora, siete candidatos: tres hombres y cuatro mujeres. Son el decano de Odontología, José Luis Gutiérrez, tres vicerrectores, Carmen Vargas, Ana López y Manuel Felipe Rosa y , la exdirectora del Centro de Formación Permanente, Ángeles Gallego.

También la catedrática de Redacción Periodística, Pastora Moreno y el ex decano de Derecho, Alfonso Castro. ¿Cuál de ellos saldrá elegido? Seguramente la respuesta no se sabrá hasta el 10 de noviembre.