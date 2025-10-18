Recomendaciones de la OMS para el tratamiento del suicidio en medios

La Organización Mundial de la Salud elaboró un documento, consensuado entre profesionales de la información y la salud, en el que pretende ayudar a aquellos que pretenden transmitir información sobre los casos de suicidio, independientemente de las causas que lo originen.

Según este ... mismo organismo, un suicidio individual afecta íntimamente, al menos, a otras seis personas y, si ocurre en una institución educativa o en el lugar de trabajo, puede tener influencia sobre cientos de personas. Ante esta tesitura, los medios de comunicación pueden tener una influencia en la conducta suicida de la población que puede ser tanto perjudicial como preventiva, según cuáles sean las características y el tratamiento de la información elaborada.

Históricamente los medios han adoptado la determinación de silenciar los casos de suicidio con la intención de no provocar el denominado «efecto Werther» o de imitación de conductas. También están los que abogan por el denominado efecto Papageno, que describe el efecto preventivo que puede tener sobre la conducta suicida una comunicación responsable, que siga unas pautas establecidas. En resumen, que el silencio informativo no es una opción, pero tampoco lo es el sensacionalismo.

Ante esta tesitura, en ABC nos atenemos a las recomendaciones para el tratamiento del suicidio por los medios de comunicación que recomienda la OMS en un documento en el que invita a qué hacer y qué no hacer ante estos casos.

Qué no hacer

- No tratar la muerte por suicidio de forma sensacionalista.

- En el titular, no usar la palabra «suicidio», ni concretar el método o el lugar (estos detalles tienden a ser imitados).

- Ser prudente con las imágenes: no publicar fotografías o vídeos de la persona fallecida, del método empleado, de la escena, ni imágenes dramáticas (por ejemplo en cornisas), ni recuperar contenido de redes sociales.

- No difundir notas suicidas en cualquier formato (papel, mensajes, redes sociales, correo).

- Evitar situar la noticia en lugar destacado (página principal).

- No ofrecer información detallada sobre el método del suicidio o intento, ni describir explícitamente su ejecución.

- No glorificar a la persona que se quitó la vida.

- No presentar la muerte por suicidio como algo normal, comprensible o romántico.

- No justificar el suicidio como solución a problemas o como forma de afrontarlos.

- No establecer relaciones simples o lineales de causa-efecto entre un evento y el suicidio.

- Evitar expresiones estereotipadas, religiosas o culturales que lo valoricen o romantizan.

- No culpabilizar.

- Evitar repeticiones innecesarias de la misma noticia sobre suicidio.

- No tratar las intervenciones de servicios de emergencia como actos heroicos: usar términos como «atender», «acoger» o «ayudar» en lugar de «rescatar» o «salvar».

Qué hacer

- Referirse a la muerte por suicidio como un hecho, no como un logro.

- Resaltar alternativas al suicidio: historias de superación, cómo pedir ayuda.

- Proporcionar información sobre recursos comunitarios y líneas de ayuda.

- Incluir factores protectores, factores de riesgo y señales de alarma.

- Vincular la asociación entre depresión u otros trastornos mentales y conducta suicida, subrayando que son tratables.

- Ofrecer un mensaje de solidaridad a los supervivientes y facilitar datos de contacto de grupos de apoyo.

- Aprovechar la oportunidad para educar a la audiencia sobre el suicidio y su prevención, desmontando mitos.

- Siempre que sea posible, usar fuentes auténticas y fiables, y trabajar con profesionales de salud mental.

- Tener especial cautela al informar sobre suicidios de personas famosas, dado su efecto de imitación.

- Para documentales o reportajes más extensos: acercamientos más profundos, asesoramiento experto, incluir factores protectores y testimonios de resiliencia.

- Evitar mencionar o identificar webs, blogs o redes que promuevan discursos suicidas. En cambio, sí mencionar recursos preventivos en la red.