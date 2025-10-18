Suscríbete a
Recomendaciones de la OMS para el tratamiento del suicidio en medios

Este organismo busca una transmisión sobre estos casos que se aleje del sensacionalismo y que huya del silencio por norma

Logo de la Organización Mundial de la Salud
Jaime Parejo

La Organización Mundial de la Salud elaboró un documento, consensuado entre profesionales de la información y la salud, en el que pretende ayudar a aquellos que pretenden transmitir información sobre los casos de suicidio, independientemente de las causas que lo originen.

Según este ... mismo organismo, un suicidio individual afecta íntimamente, al menos, a otras seis personas y, si ocurre en una institución educativa o en el lugar de trabajo, puede tener influencia sobre cientos de personas. Ante esta tesitura, los medios de comunicación pueden tener una influencia en la conducta suicida de la población que puede ser tanto perjudicial como preventiva, según cuáles sean las características y el tratamiento de la información elaborada.

