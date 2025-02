La reclamación de una Ampa el último día paralizó la aprobación del presupuesto municipal

El primer presupuesto de José Luis Sanz al frente de la Alcaldía de Sevilla se aprobará definitivamente este jueves. Lo hará casi nueve meses después de su presentación oficial y después de superar un camino tortuoso en el que ha habido negociaciones infructuosas ... con la oposición, un procedimiento suspendido, una cuestión de confianza fallida y hasta un plazo abierto para presentar una moción de censura contra el alcalde. El último capítulo se escribirá este 8 de agosto, día en el que se celebrará un Pleno extraordinario sin precedentes que deberá resolver la única reclamación presentada. Una enmienda de la Asociación de Madres y Padres Hipatia de Alejandría del CEIP Mariana de Pineda y que ha retrasado una semana más la tramitación del presupuesto más tardío de la historia democrática del Ayuntamiento.

Según la información a la que ha accedido ABC de Sevilla, la Ampa de este colegio del Distrito Norte, situado entre la avenida Alcalde Manuel del Valle y el Parque de Miraflores, presentó la reclamación de forma telemática el último día habilitado, concretamente sólo unas tres horas antes de que se cerrara oficialmente el plazo. En su escrito solicitan que se incluya dentro del presupuesto una partida de 28.000 euros, que representa un escueto 0,0027% del total del capítulo de ingresos y gastos, para ejecutar unas obras de reforma en las pistas polideportivas del centro, que acumulan varios años esperando una mejora de su estado actual.

En concreto, el representante de los padres argumenta que la intervención se presentó a la edición del programa 'Mejora tu Barrio' que puso en marcha el Ayuntamiento de Sevilla en 2023, siendo uno de los proyectos que fueron seleccionados en el proceso de participación ciudadana. Entonces, el gobierno municipal les aclaró que no disponían de una partida consignada para estos trabajos y les emplazó a las cuentas de 2024. Ahora, y según la versión de la Ampa, el presupuesto tampoco refleja este gasto, aunque lo cierto es que la inversión para acometer la obra sí que está, lo que confirma la creencia errónea de los padres y que el ejecutivo local acometerá la obra.

De este modo, el presupuesto municipal de 2024, en el capítulo dedicado al Distrito Norte, recoge una partida para la creación y conservación de centros docentes de Preescolar, Infantil y Primaria de 85.000 euros. De esta cantidad, 50.000 euros irán a inversiones nuevas en edificios y el resto de construcciones, mientras que 35.000 euros se destinarán a rehabilitación. Según confirman fuentes municipales, en estas partidas se encuentran los 28.000 euros que reclama el Ampa Hipatia de Alejandría, garantizando la ejecución de los trabajos. Por tanto, la reclamación de los padres ha aplazado la aprobación del presupuesto por una cantidad que ya estaba consignada y que, en caso de que finalmente se estime la alegación, estaría por duplicado en las cuentas.

Dos informes en contra

Será en el Pleno extraordinario de este jueves donde se decida su futuro. La propuesta que lleva el gobierno local es rechazar la alegación, al entender que la partida ya se encuentra en el presupuesto y por la existencia de dos informes que apelan a que no se tenga en cuenta desde un punto de vista formal. Uno de ellos, del jefe del Servicio de Gestión Presupuestaria, asegura que procede desestimar la reclamación porque no se ajusta a ninguno de los tres motivos tasados por la legislación. En concreto, estos supuestos son «por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a la Ley, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles o por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos sobre los gastos».

Insiste el jefe del servicio que «esta alegación no puede prosperar en tanto que no se fundamenta en ninguno» de ellos. De hecho, aclara que, aunque el Ayuntamiento de Sevilla mostró su voluntad de acometer el proyecto del CEIP Mariana de Pineda al seleccionar el mismo» dentro del programa 'Mejora tu Barrio', no existe obligación alguna de hacerlo en un ejercicio concreto. En la misma línea se pronuncia el segundo informe, en este caso de la Intervención municipal. Aún así, fuentes municipales confirman que la obra se hará con cargo a estas cuentas y que el proyecto de ejecución está casi finalizado. Es más, José Luis Sanz ya aseguró que los colegios serán una de sus prioridades y que las obras previstas en ellos serán las primeras que se liciten una vez que el presupuesto supere este jueves su último trámite.