Suscríbete a
ABC Premium

Reclamación de 100.000 euros por «graves lesiones» en un accidente de patinete eléctrico en Sevilla

La afectada sufrió fracturas en el hombro y un tobillo y lo achaca a un «bache» en el carril bici

Hundimiento del tramo del carril bici donde ocurrió el accidente
Hundimiento del tramo del carril bici donde ocurrió el accidente ABC
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una mujer accidentada mientras circulaba en su patinete eléctrico por el carril bici de Sevilla prepara una reclamación contra el Ayuntamiento hispalense, en demanda de más de 100.000 euros por las lesiones sufridas a cuenta de un siniestro que atribuye a deficiencias en ... el firme de la vía pública.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app