Reclamación de 100.000 euros por «graves lesiones» en un accidente de patinete eléctrico en Sevilla

Una mujer accidentada mientras circulaba en su patinete eléctrico por el carril bici de Sevilla prepara una reclamación contra el Ayuntamiento hispalense, en demanda de más de 100.000 euros por las lesiones sufridas a cuenta de un siniestro que atribuye a deficiencias en ... el firme de la vía pública.

El abogado Fernando Osuna, que representa a esta mujer de 59 años de edad, ha explicado a este periódico que el accidente en cuestión aconteció la mañana del pasado 1 de agosto, cuando esta vecina circulaba a bordo de un patinete eléctrico por la calle Pirotecnia y, como consecuencia de una «deficiencia» en el carril bici y de vehículos de movilidad personal de dicha vía, sufrió un «desequilibrio y vuelco» derivado en una violenta caída e impacto contra el suelo.

El siniestro, según el letrado, fue consecuencia de una «deficiencia» en el diseño del carril bici, al presentar el mismo un «desnivel de cinco o seis centímetros« por la instalación de una arqueta en su interior para las conducciones de gas, extremo que habría ocasionado la colisión de la rueda delantera del patinete y la caída descrita.

Como consecuencia del accidente, según Fernando Osuna, la mujer fue asistida por facultativos de la empresa pública de emergencias sanitarias (EPES) 061 y fue atendida de urgencias en el hospital Virgen del Rocío, donde el parte correspondiente a su episodio médico refleja una asistencia de casi tres horas, después de que la afectada hubiese «caído sobre el hombro derecho por un bache de la calle», según su propio testimonio ante los facultativos médicos.

El informe, en cualquier caso, refleja que las pruebas practicadas a la mujer arrojaron una «fractura en tercio externo clavicular« en el hombro derecho y »fractura de maloelo tibial« en el tobillo derecho; lesiones »importantes« por las cuales sigue padeciendo »secuelas«, según ha asegurado.

El abogado ha expuesto que ya está reuniendo la documentación necesaria para interponer una reclamación patrimonial por vía administrativa ante el Ayuntamiento hispalense, como responsable del carril bici, en demanda de «más de 100.000 euros» porque según insiste, el accidente derivó de que el firme de la vía «no era llano», sino que tenía ese desnivel de cinco o seis centímetros por la mencionada arqueta. «Es una deficiencia», ha asegurado.

Ello, según ha indicado, antes de recurrir a la vía judicial, explicando que ya ha sido solicitado al Hotel NH Collection, a cuyas espaldas aconteció el accidente, que conserve las grabaciones que pudiera haber tomado del mismo una de sus cámaras de seguridad, cuyo campo visual alcanzaría la zona del siniestro.

Otro de los recursos a contar en esta reclamación patrimonial frente al Ayuntamiento, según Fernando Osuna, será el testimonios de los facultativos sanitarios del 061 que asistieron en primera instancia a la mujer en el lugar del siniestro.