Rechazan indemnizar a una madre sevillana por la pérdida del cordón umbilical de su hija

El juez de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Sevilla ha desestimado una demanda de una pareja sevillana que había reclamado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) una indemnización de 141.589,62 euros por la pérdida del cordón umbilical de su hija, nacida a ... principios de 2020, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Los padres querían conservarlo junto con sus células madre para un futuro tratamiento médico genético de la enfermedad que padece la madre, una trombofilia congénita que ha transmitido al bebé, pero el juez da la razón al SAS y estima que «no es útil guardar para uno mismo el cordón umbilical y que »no hay un daño indemnizable«.

El juez ha estimado a este respecto el criterio expresado por el jefe de Obstetricia y Ginecología y director del departamento de Medicina Materno-Fetal, Genética y Reproducción del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Guillermo Antiñolo, cuya intervención, según dice el juez en la sentencia, «resultó clarificadora para resolver la cuestión debatida».

El médico, uno de los precursores en España de la cirugía fetal de espina bífida, sostuvo que las mutaciones genéticas de la menor son «irrelevantes» y que «no tienen ninguna relevancia médica más allá de cuidados en determinadas situaciones», al tiempo que explicó que «no se puede utilizar el propio cordón para tratar enfermedades genéticas propias», uno de los argumentos esgrimidos por los denunciantes para exigir al SAS una indemnización.

El experto dijo que «las enfermedades tienen que ser trasplantables, y hematológicas», y que «un trasplante de médula ósea supone sustituir por completo esa médula, y deben ser sustituidas por células sanas, con un margen de morbilidad grande, así como que ya no se utilizan los cordones umbilicales para tratar enfermedades genéticas«.

Durante el juicio, Antiñolo mantuvo que las mutaciones genéticas «no son enfermedades genéticas» y en el caso de la menor «las tiene el 60% de la población». También sostuvo que «la celularidad del cordón umbilical no siempre es la óptima».

Las células madres del cordón «no se pueden modificar para tratar posibles enfermedades del menor y los cordones autólogos no tienen interés para la sanación de enfermedades propias, porque tiene los propios genes», aseguró este experto, para quien «las células del cordón no se utilizan para el tratamiento de enfermedades tumorales y no todas las células madres son del cordón umbilical«. La sentencia, siguiendo el criterio de Antiñolo, determina que »no es útil guardar para uno mismo el cordón umbilical. Sí sería útil para guardarlo en los bancos de cordones umbilicales«.

Y analizando todas las pruebas, concluye que resultan «más convincentes» los informes a favor de la desestimación de la reclamación de responsabilidad la Administración sanitaria«: »No puede considerarse que en este caso se haya producido una pérdida de oportunidad indemnizable, pues de la pérdida de las células no ha derivado la pérdida de la posibilidad de tratamiento del menor. No hay daño indemnizable, no hay daño efectivo y real«.

Una opinión muy diferente tiene el abogado de los padres, Juan Manuel Arteaga del Estad, que califica de «polémica» la sentencia. Al letrado le ha sorprendido la decisión del juez porque pensaba que tendría que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el importe de la indemnización, no porque el magistrado rechazara el recurso y no fijara ninguna compensación económica. «Es obvio que a esta familia tenía derecho a conservar el cordón umbilical de su hija y que eso se le ha arrebatado y que eso, que es algo único, tiene un valor, sea el que sea. Y no entendemos que se diga que no es así, que tiene ningún valor, porque, al menos, el daño moral producido por la pérdida del cordón umbilical de su hija es innegable, con independencia de que las células madre sirvan o no sirvan«, dice.

El abogado de la pareja demandante tiene de plazo hasta principios de abril para presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y asegura que lo está preparando. «Esta sentencia viene a decir que el SAS puede hacer lo que le venga en gana con el cordón umbilical de los pacientes de sus hospitales». Insiste Arteaga del Estad que la investigación para la que supuestamente se usó el cordón umbilical objeto de la denuncia «no fue consentida, en ningún caso, por los padres», y que «desde un punto de vista teórico, si el cordón umbilical no vale para nada y no tiene sentido conservar las células madre, como dice Antiñolo y recoge la sentencia, estaríamos ante un gigantesco fraude en toda la publicidad que dan las clínicas y empresas que se dedican a la conservación de cordones umbilicales«. Y añade: «Aplicando la sentencia, sería todo mentira y todos los que deciden conservarlos serían tontos o necios».

Arteaga del Estad cree en que, aunque el cordón no tenga valor para uno mismo, «con que sirva para una cosa ya hay una expectativa que me están arrebatando», porque puede servir para el tratamiento de «algún tipo de cáncer». E insiste que «si hay bancos que guardan cordones umbilicales será porque tienen algún valor». Decir que no tiene ningún valor me parece una auténtica barbaridad, dicho sea con todo respeto y siempre en términos de defensa«.

Un precedente

El abogado recuerda una sentencia de la Audiencia Nacional del 2019 que acordó una indemnización de 10.000 euros en concepto de daños morales para cada una de las 349 familias que fueron estafadas cuando contrataron años antes la crioconservación de células madre de sus hijos recién nacidos y descubrieron posteriormente que los cordones umbilicales que las contenían habían sido arrojados a la basura. «Esa sentencia recoge un daño moral y fija el valor del cordón umbilical en 10.000 euros, con independencia de que tenga o no valor médico», asegura Arteaga del Estad.

Este abogado cree que «fijar el valor de un cordón umbilical es difícil porque es algo único, es como ponerle puertas al campo, pero nosotros encargamos a un perito que le diera un valor en función de las posibilidades médicas que tendría y que se fijó en 141.589, 62 euros. Si ese criterio no se considera adecuado, que se fije otro«, asegura.