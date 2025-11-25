Rebajan tres años la pena de cárcel de un abuelo condenado por abusar sexualmente de sus nietas cuando estaba a cargo de su cuidado

Suscríbete a
El TSJA estima parcialmente el recurso de apelación del condenado y ajusta el delito cometido sobre una de las víctimas porque la tipificación inicialmente asignada requiere «inexcusablemente actos de contacto físico o corporal» y no había sido el caso

Fachada de la Audiencia de Sevilla
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado de nueve a seis años de cárcel, la pena impuesta por la Audiencia de Sevilla a un hombre por abusar sexualmente de sus dos nietas cuando estaba a cargo de su cuidado. Al detalle, ... el tribunal ha reducido de cuatro años a uno solo, la pena de cárcel correspondiente al abuso cometido sobre la víctima de menor edad, porque en este caso no había tenido contacto físico con ella.

