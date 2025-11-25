Rebajan tres años la pena de cárcel de un abuelo condenado por abusar sexualmente de sus nietas cuando estaba a cargo de su cuidado

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado de nueve a seis años de cárcel, la pena impuesta por la Audiencia de Sevilla a un hombre por abusar sexualmente de sus dos nietas cuando estaba a cargo de su cuidado. Al detalle, ... el tribunal ha reducido de cuatro años a uno solo, la pena de cárcel correspondiente al abuso cometido sobre la víctima de menor edad, porque en este caso no había tenido contacto físico con ella.

En una sentencia emitida el pasado 20 de noviembre y difundida por la Oficina de Comunicación del TSJA, dicha instancia aborda un recurso de apelación de un varón, José R.B., contra una sentencia previa de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que le condena por dos delitos de abuso sexual a menor de 16 años, uno de ellos continuado, cometido como abuelo paterno sobre cada una de sus dos nietas con la agravante de prevalimiento, hechos por los cuales el tribunal le impuso cinco años de prisión por el delito continuado y cuatro años por el simple, así como ocho años de prohibición de acercarse a las víctimas o comunicarse con ellas.

Los hechos, según el relato de hechos probados, ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2012, cuando el condenado contaba con unos 59 años de edad y su primera nieta entre siete y ocho años de edad; y respecto a la otra víctima en 2015, cuando la menor tenía unos seis años de edad, en momentos en los que estaba al cargo del cuidado de las menores.

A la hora de abordar el recurso de apelación del inculpado, el TSJA descarta el grueso del mismo, considerando que las conclusiones de la Sección Primera de la Audiencia son «absolutamente racionales, razonables y más que suficientemente justificadas, en una sentencia muy detallada tanto en el terreno fáctico como en el jurídico».

«No podemos sino rechazar la existencia de aquellas razones espurias a que alude el recurrente, esto es, que la motivación de tan dura incriminación por parte de sus nietas derive, directamente de la ruptura sentimental por parte de sus padres y, de forma indirecta, del malestar que pudiera generar a las menores el tener que acudir, en cumplimiento del régimen de visitas, al domicilio del abuelo paterno. Lisa y llanamente, ello resulta impensable», avisa el tribunal.

Pero el TSJA sí estima uno de los motivos del recurso de apelación referido a los hechos cometidos en 2015 sobre la segunda menor de entonces seis años de edad, explicando que la Sección Primera de la Audiencia los califica como un delito de abuso sexual a menor de 16 años del artículo 183.1 y 4d) del Código Penal merced a la Ley Orgánica 5/2010, «en absoluta paridad con la calificación otorgada a los hechos» relacionados con la primera menor.

Pero el hecho perpetrado por el condenado sobre la segunda menor, el mostrarle sus genitales, según precisa el TSJA, «no es constitutivo de un delito de abusos sexuales del indicado precepto, y sí antes de un delito de abusos sexuales del entonces vigente artículo 183 bis, pues entró en vigor el 1 de julio de 2015, actual artículo 182 del Código Penal, que sancionaba a quien, con fines sexuales, determine a un menor de 16 años a participar en un comportamiento de naturaleza sexual, o le haga presenciar actos de dicho carácter, aunque el autor no participe en ellos, estableciendo en tal caso la pena de prisión de seis meses a dos años».

A tal efecto, invoca una sentencia del Supremo que determina este tipo de hechos como «un comportamiento tipificado, dentro de los englobados como actos preparatorios punibles, del que ha destacado la doctrina científica que tal comportamiento se comete sin producirse contacto corporal».

«La diferencia sustancial entre el delito de abusos sexuales del artículo 183 y este nuevo tipo delictivo ha de encontrarse en la realización típica de los hechos, puesto que el primero requiere inexcusablemente actos de contacto físico o corporal entre el autor y su víctima, mientras que en éste segundo basta con que el autor haga presenciar al menor actos de carácter sexual», explica el TSJA.

Por eso, el tribunal estima parcialmente el recurso de apelación del condenado, rebajando su condena inicial a cuatro años de cárcel y ocho de alejamiento relativa al delito simple de abuso sexual con relación a la segunda menor de edad, a un año de privación de libertad y seis años de prohibición de acercarse a su segunda nieta o comunicarse con ella.