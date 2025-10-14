Suscríbete a
Reabierta al tráfico la Cuesta del Rosario de Sevilla

Tanto los peatones como el tráfico ya pueden tomar por esta arteria céntrica de la ciudad desde este martes tras todo el verano en obras

Cruce de la Cuesta del Rosario con calle Francos
Cruce de la Cuesta del Rosario con calle Francos Juan Flores / ABC

I. L.

Sevilla

Si bien el pasado domingo el Ayuntamiento de Sevilla daba por concluida oficialmente la terminación de sus obras de reurbanización, la Cuesta del Rosario de Sevilla ha sido reabierta desde este martes y ya se puede transitar libremente por ella. Así lo hacen ya ... estas horas tanto los peatones que así la vienen disfrutando como los automóviles que suelen tomar el coche por esta zona tan céntrica de la ciudad tras unos trabajos cuyo coste final ha ascendido a 155.000 euros.

