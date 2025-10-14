Reabierta al tráfico la Cuesta del Rosario de Sevilla

Si bien el pasado domingo el Ayuntamiento de Sevilla daba por concluida oficialmente la terminación de sus obras de reurbanización, la Cuesta del Rosario de Sevilla ha sido reabierta desde este martes y ya se puede transitar libremente por ella. Así lo hacen ya ... estas horas tanto los peatones que así la vienen disfrutando como los automóviles que suelen tomar el coche por esta zona tan céntrica de la ciudad tras unos trabajos cuyo coste final ha ascendido a 155.000 euros.

Así, el Consistorio hispalense ya dio a conocer días atrás la conclusión de las obras de esta arteria clave para la movilidad de sevillanos y turistas como es la Cuesta del Rosario, que une la plaza del Salvador con la parte de la Costanilla, y que ahora la misma ofrece una mayor amplitud y una repavimentación homogénea tras más de cuatro meses en los que ha estado cortada por dichos trabajos.

Se ha vuelto a apostar, como viene siendo la tónica habitual en este tipo de trabajos de reurbanización, por la recuperación patrimonial del clásico adoquín de Gerena para el pavimento de la propia vía, que ya vuelve a ser un escenario más que abierto para quienes quieran alcanzar a pie o en cuatro ruedas puntos cercanos a esta cuesta marcada también por el trasiego de los bares y de las tiendas aledañas.

Tanto la Alfalfa y la Plaza de San Francisco vuelven a ver cómo se permite nuevamente la circulación de vehículos por dichas zonas, y quedan suspendidos los desvíos alternativos que la delegación de Movilidad puso en marcha en su momento para minimizar el impacto que suponía prohibir el paso por la Cuesta del Rosario. Se trataba tanto de la Plaza Nueva como de la calle Granada, que vuelven a tener de nuevo su sentido peatonal original.