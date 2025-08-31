Suscríbete a
Quién es Raúl Hiraldo, el piloto sevillano que sobrevoló el cielo de Atlanterra entre las llamas y cruzó el mar para despedirse de los vecinos

El militar desvela en ABC de Sevilla este domingo la alegría que supuso para él y sus compañeros tener este gesto con los veraneantes justo al final del incendio: «Fue fantástico»

Raúl Hiraldo, el piloto sevillano que apaga España: «No soy ningún héroe»

«Ojalá pudiéramos estar ahí 24 horas»

La hidronave de Raúl Hiraldo deja atrás a multitud de bañistas cuando el fuego estaba a un paso de ser extinguido
Ignacio Liaño Bernal

Fue un verdadero jarro de agua fría que cayó helada sobre el infierno sobre el que cernió Tarifa, como tantos otros puntos en el mapa nacional estas semanas tan castigadas por el fuego. Los pilotos tanto del Infoca como del Ejército del Aire sobrevolaron raudos ... Zahara de los Atunes y la playa de Atlanterra a modo de saludo y agradecimiento cuando el fuego ya estaba prácticamente controlado. Fue una alegría extraordinaria. Cientos y cientos de familias se vieron desalojadas de sus casas durante horas ante el peligro real de que llegasen las llamas a sus viviendas, y la colaboración de todas las partes implicadas en el dispositivo, en el que se vieron implicados bomberos forestales, brigadas de refuerzo contra incendios (BRICA), agentes de medio ambiente, técnicos de extinción y personal de logística, apoyados por medios aéreos como helicópteros y aviones anfibios ligeros fue clave para acabar con el desastre.

