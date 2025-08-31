Quién es Raúl Hiraldo, el piloto sevillano que sobrevoló el cielo de Atlanterra entre las llamas y cruzó el mar para despedirse de los vecinos

Fue un verdadero jarro de agua fría que cayó helada sobre el infierno sobre el que cernió Tarifa, como tantos otros puntos en el mapa nacional estas semanas tan castigadas por el fuego. Los pilotos tanto del Infoca como del Ejército del Aire sobrevolaron raudos ... Zahara de los Atunes y la playa de Atlanterra a modo de saludo y agradecimiento cuando el fuego ya estaba prácticamente controlado. Fue una alegría extraordinaria. Cientos y cientos de familias se vieron desalojadas de sus casas durante horas ante el peligro real de que llegasen las llamas a sus viviendas, y la colaboración de todas las partes implicadas en el dispositivo, en el que se vieron implicados bomberos forestales, brigadas de refuerzo contra incendios (BRICA), agentes de medio ambiente, técnicos de extinción y personal de logística, apoyados por medios aéreos como helicópteros y aviones anfibios ligeros fue clave para acabar con el desastre.

En este último grupo entra el nombre de Raúl Hiraldo (Sevilla, 1988), piloto militar sevillano procedente del Ejército del Aire que en una entrevista concedida a ABC de Sevilla este domingo, confiesa cómo vivió todo lo que rodeó el incendio de la localidad gaditana y que a su vez fue protagonista, sin buscarlo, de las imágenes que circularon por toda la red: la del piloto cruzando la orilla con su aeronave al paso de tantos y tantos aplausos que van para todos aquellos que se juegan su vida por salvar la nuestra.

- ¿Qué falló en Tarifa?

- Yo creo que se pudo controlar bien. Pero los primeros días, cuando el viento cambia la dirección, arriba puedes reaccionar pero abajo tienes brigadas de bomberos. Luego se pudo parar rápido y se evitó que llegara a la parte de Atlanterra, que se comiera las casas, que eso al final eso es lo que más nos preocupa. Que la gente lo pierda todo. Hemos visto gente que ha perdido sus animales.

- Al estar la gente en la playa, se grabaron maniobras muy aplaudidas. En una se ve a un piloto saludar y...

- Fui yo (ríe). Eso fue el último día ya. Sabíamos que el incendio estaba controlado. Había troncos que estaban humeando y para mí fue un alivio personal que se acabara. A la última, antes de volvernos a Málaga decidimos pasar por la playa y saludar a la gente. Fue fantástico. Más que por nosotros, lo que estábamos era agradecidos por el apoyo, que la gente siempre nos anima mucho.

- ¿Cómo se coordinan las naves del Ejército del Aire con las del Infoca en un fuego como el de Tarifa?

- La verdad que es tenemos muy buena coordinación con ellos. En la mayoría de incendios hay un coordinador tanto para los hidroaviones y los helicópteros y se trabaja muy bien con ellos. A nosotros nos activa el Ministerio de Transición Ecológica. Se coordinan el ministerio y el Infoca y ya hay un medio aéreo allí que está coordinando a todo el resto de medios aéreos. En la zona está el puesto de mando que se encarga de la coordinación de las brigadas en tierra y luego tienes al ACO que es el coordinador aéreo que se encarga de la coordinación de todos los aviones que hay en la zona.